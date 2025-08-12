× Erweitern Foto: www.taschen.com „Phantasie ohne Vernunft führt zu Ungeheuerlichkeiten; vereint aber bringen sie wahre Kunst hervor und schaffen Wunder.“ — Francisco de Goya, 1799

Francisco de Goya (1746 – 1828) war mehr als nur ein Künstler – er war ein radikaler Beobachter seiner Zeit. Mit einem Blick, der schärfer kaum sein könnte, hielt er in 287 Radierungen und Lithografien die dunklen Seiten der menschlichen Natur fest – und das mit einer Tiefe, die auch heute noch unter die Haut geht.

Zwischen bitterböser Gesellschaftskritik, surrealen Albträumen und leiser Hoffnung erzählt Goya von Macht und Wahnsinn, Gewalt und Sehnsucht, von Menschlichkeit im Chaos. Der Kölner TASCHEN Verlag veröffentlichte unlängst „Goya. The Complete Prints“ (ISBN 978-3-8365-8151-6). Diese komplette Sammlung seiner grafischen Werke ist das Ergebnis von über 200 Jahren Forschung und zeigt Goya als einen der wichtigsten Bild-Erzähler Europas – kompromisslos, mutig und seiner Zeit weit voraus. Seine Werke sind nicht nur künstlerische Meisterleistungen, sondern sprechen Themen an, die bis heute nichts an Relevanz verloren haben. Wer Goya anschaut, blickt tief in die Abgründe der Geschichte – und vielleicht auch ein Stück in sich selbst.

Vater der Moderne und letzter der alten Meister: Francisco de Goya – der Künstler, der schon vor über 200 Jahren sah, was viele bis heute nicht wahrhaben wollen. Er lebte in einer Zeit voller Umbrüche: Spanien im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert – geprägt von politischer Instabilität, Krieg, Armut und einem tiefen gesellschaftlichen Wandel. Doch anstatt sich dem schönen Schein der höfischen Malerei hinzugeben, entschied sich Goya für einen anderen Weg: Er blickte dorthin, wo andere wegsahen. Seine Radierungen und Lithografien sind wie ein visuelles Tagebuch der menschlichen Abgründe – direkt, ungeschönt und oft erschütternd aktuell. www.taschen.com

