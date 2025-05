Glanz und Elend – Popmusik aus Deutschland

× Erweitern Fotos: Hansa Records, Freepik / CC0

Expand Journalist und Pop-Archäologe Wolfgang Zechner glänzt mit immensem Wissen, das er stets mit einem Augenzwinkern vermittelt.

Nicht ganz korrekt heißt das Buch ja „Völlig losgelöst – Glanz und Elend der deutschsprachigen Popmusik in 99 Songs“, aber zum Beispiel Modern Talking (Popgeschichte zwischen Glitzeranzug und Keyboard-Feuerwerk) werden ausführlich behandelt – und das Duo steht für englischsprachige Musik. Das schmälert allerdings nicht den Spaß, den #mensch beim Lesen hat!

Der Journalist, Autor, Musikliebhaber, Pop-Archäologe und Plattensammler Wolfgang Zechner erfreut mit einer Unmenge an Wissen, das immer mit einem Augenzwinkern an die Lesenden gebracht wird, er lässt lachen und amüsiert mit Fakten und Humor. Um nochmals auf Modern Talking (Bild oben) zu kommen: Hier wird es wirklich spaßig!

Der Grazer Autor nimmt sich aber auch Größen wie Nina Hagen, Stereo Total, Hape Kerkeling und Kraftwerk an, kümmert sich um weltweit erfolgreichen Eurodance aus Deutschland (lieben wir!) und auch um Hip-Hop, Schlager, Rock’n’Roll, Beat, Krautrock, Politrock, Deutschrock, Fun Punk und die unvermeidbare Neue Deutsche Welle. „Völlig losgelöst – Glanz und Elend der deutschsprachigen Popmusik in 99 Songs“ (ISBN 978-3-85445-798-5) ist auf ca. 360 Seiten purer Lesespaß! Das Buch soll im Juni bei hannibal erscheinen.

Modern Talking: Sänger Thomas Anders (1. März 1963) und Produzent Dieter Bohlen (7. Februar 1954) bildeten eines der erfolgreichsten Pop-Duos aus Deutschland. Zwischen 1984 und 1988 sowie erneut von 1998 bis 2003 landeten sie mit Songs wie „Cheri, Cheri Lady", „You Can Win If You Want", „TV Makes the Superstar“ oder auch „Win the Race“ einen Ohrwurm nach dem nächsten – besonders in Europa und Asien. Bis heute laufen ihre Hits in der queeren Szene rauf und runter – zu Recht, denn „You're My Heart, You're My Soul“ oder „Sexy Sexy Lover“ sind nun mal eingängiger als jeder Werbejingle. Ein Video des Duos bekommst du hier bei uns: „Atlantis Is Calling (S. O. S. for Love)“ – 1986 Platz 1 der Charts. www.facebook.com/ModernTalkingOfficial

