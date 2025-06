Kalendershooting-Woche bei den Jungbauern

Der Juni geht zu Ende, höchste Zeit, wieder sexy Bilder der Jungbauern für den 2026er-Jungbauernkalender zu schießen! Wir haben hier einige Momentaufnahmen davon für dich.

Die zukünftigen Kalenderstars präsentieren sich hier von ihrer besten Seite – authentisch, selbstsicher, mit einer ordentlichen Portion Humor – und auch mal nackig ... Noch bevor der Kalender im Oktober feierlich auf der Wiener Kaiser Wiesn enthüllt wird, entstehen die sexy Fotos rund um die idyllische Therme Loipersdorf und auf den Höfen der Bauern. Es gibt zwei Kalender, Männer und Frauen. Und da gilt: Ob in traditioneller Tracht, mit landwirtschaftlichem Charme oder in moderner Inszenierung – die Jungbäuerinnen und Jungbauern zeigen erotisch, dass Landwirtschaft heute weit mehr bedeutet als nur Feldarbeit und Stall. Mei, is des und san die schee! jungbauernkalender.at