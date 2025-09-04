Liebesroman – Abhängigkeit und trans* Themen

× Erweitern Foto: Philipp F. East Brizzi Bremse – mit bürgerlichem Namen Fabian Girschick

Brizzi Bremse – mit bürgerlichem Namen Fabian Girschick – ist gerade einmal 26 Jahre alt und sorgt bereits mit seinem zweiten Buch für Aufsehen. Der Content Creator, Journalist und Gründer einer eigenen Medienagentur stammt aus aus dem bayrisch-schwäbischen Landkreis Günzburg und wagt sich erneut an sensible gesellschaftliche Themen: Sein neuer Kurzroman „Und am Abgrund wartetest du auf mich“ thematisiert Depressionen, Alkoholmissbrauch und trans* Geschlechtlichkeit – verpackt in eine fiktive Liebesgeschichte voller Tiefe und emotionaler Wucht.

Bereits in seiner Autobiografie „Mama, warum lachen alle über mich?“ gab Bremse einen sehr persönlichen Einblick in sein Leben als queere Person. In seinem neuen Werk geht er einen anderen Weg: Die queere Thematik bleibt präsent, steht jedoch nicht im Vordergrund – ein bewusster Schachzug des Autors.

Expand Roland Girschick Brizzi Bremse – mit bürgerlichem Namen Fabian Girschick

Ein Liebesroman mit gesellschaftlichem Tiefgang: Die Geschichte dreht sich um Lonán, einen jungen irischen Studenten, der mit schweren Depressionen lebt. Nach einem traumatischen Erlebnis am Trinity College steht er kurz davor, sich das Leben zu nehmen – bis plötzlich Shae in sein Leben tritt. Die Begegnung wird zum Wendepunkt: Es entsteht eine intensive Verbindung, bei der sich Lonán fragt, ob es sich um echte Liebe oder emotionale Abhängigkeit handelt. Neben der zentralen Liebesgeschichte verwebt der Roman weitere ernste Themen: Lonáns schwieriges Verhältnis zu seinem gewalttätigen, alkoholkranken Vater, seine komplexen Freundschaften und die stille Frage nach seiner eigenen sexuellen Orientierung. Queere Figuren spielen dabei eine bedeutende, aber unaufdringliche Rolle – wie etwa seine beste Freundin, die sich auf ihre geschlechtsangleichende Operation vorbereitet.

Sensibel, ehrlich und gut recherchiert: Um der emotionalen Tiefe gerecht zu werden, sprach Bremse bereits im Vorfeld des Schreibprozesses mit Betroffenen, Beratungsstellen und Fachorganisationen. Ihm ist klar: Kein Buch kann alle Nuancen psychischer Erkrankungen abbilden – aber es kann Denkanstöße geben und Schweigen brechen.

Das Buch erscheint zunächst exklusiv im Rahmen eines limitierten Vorverkaufs und ist vorerst nicht im regulären Buchhandel erhältlich. Wer ein Exemplar sichern möchte, kann bis spätestens 15. September 2025 vorbestellen – entweder über Brizzi Bremses Etsy-Shop unter brizzant.etsy.com, per E-Mail an [email protected] oder direkt via Instagram-Nachricht an @brizzi.bremse.

Wir sind auch auf Instagram: