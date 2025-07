Einfach mal die Natur genießen

× Erweitern Foto: M. Rädel Natur, Garten, Tiere

Expand Foto: M. Rädel Garten, Natur, Hipster

In einer von Smartphones dominierten Zeit, in der ständige Erreichbarkeit, Termindruck und digitale Reizüberflutung unseren Alltag prägen, wächst bei vielen Menschen das Bedürfnis nach Entschleunigung und innerer Balance. Ein einfacher, oft unterschätzter Weg zur mentalen Erholung liegt direkt vor unserer Tür: der Garten, der Balkon, der Park nebenan.

Expand Foto: M. Rädel

Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass der Aufenthalt im Grünen das psychische Wohlbefinden nachweislich verbessert. Schon ein kurzer Spaziergang durch den Garten, das bewusste Wahrnehmen von Pflanzen, Farben und natürlichen Geräuschen wie Vogelgezwitscher können dazu beitragen, Stress abzubauen, die Stimmung zu heben und Symptome von Angst oder Depression zu lindern. Die Natur wirkt dabei wie eine sanfte, ganzheitliche Therapie – ganz ohne Nebenwirkungen. Doch nicht nur der passive Aufenthalt im Garten tut gut. Auch Gartenarbeit – ob Pflanzen, Gießen, Ernten oder einfach Barfußgehen im Gras – hat eine tief entspannende Wirkung. Viele Menschen erleben dabei einen meditativen Zustand, in dem Gedanken zur Ruhe kommen und ein Gefühl der Achtsamkeit entsteht. Gerade in stressreichen Lebensphasen kann diese Tätigkeit helfen, sich wieder geerdet, fokussiert und sinnerfüllt zu fühlen. Die Verbindung zur Natur stärkt das Gefühl von Kontrolle, Selbstwirksamkeit und innerer Stabilität. Dabei ist es nicht entscheidend, wie groß oder perfekt der Garten ist. Schon kleine grüne Oasen – ein Balkon mit Kräutern, ein Innenhof mit Pflanzen oder ein selbst gestaltetes Beet – können zu wertvollen Rückzugsorten werden. Orte, an denen wir tief durchatmen, abschalten und uns wieder mit uns selbst verbinden können.

Das „Green Care“-Konzept – also die gezielte Förderung von Gesundheit durch Naturkontakt – wird weltweit zunehmend in Kliniken, Reha-Zentren, Schulen und Pflegeeinrichtungen eingesetzt. Grüne Räume fördern dort nicht nur die körperliche Genesung, sondern auch die emotionale Stabilität und Lebensfreude der Menschen. Fazit: Ein Garten, ein grüner Balkon ist mehr als nur ein schöner Ort. Er ist ein natürlicher Rückzugsraum, ein therapeutisches Umfeld und eine Quelle innerer Kraft. Wer regelmäßig Zeit in der Natur verbringt, stärkt nachweislich seine Resilienz, reduziert Stresshormone wie Cortisol und erlebt mehr Zufriedenheit, Ruhe und Ausgeglichenheit. Also Schuhe aus, Handy weg, tief durchatmen – und einfach die Erde unter den Füßen spüren. Deine Psyche wird es dir danken.

BUCHTIPP: „A Garden Eden. Masterpieces of Botanical Illustration“ – Dieser ganz passende Bildband versammelt wunderbare Bilder aus den Archiven der Österreichischen Nationalbibliothek, Kunstwerke vom 6. bis zum 19. Jahrhundert, die dir die Schönheit der Pflanzenwelt nochmals vor Augen führen. Zudem ein sehr schönes Zeitdokument und ebenso ein klasse Geschenk. www.taschen.com

Besuch uns auf Instagram: