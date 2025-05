×

Der gebürtige Soester Ralf König, Jahrgang 1960, lebt heute in Köln und gilt als der bekannteste schwule Comiczeichner Deutschlands.

Der ehemalige Student der Kunstakademie Düsseldorf wurde mit seinem unverwechselbaren Stil – markante Knollennasen und pointierter Humor – zur prägenden Figur der queeren Comiclandschaft. Werke wie „Konrad und Paul“, „Das Kondom des Grauens“, „Bullenklöten“, „Der bewegte Mann“ „Vervirte Zeiten“ oder „Dschinn Dschinn“ machten ihn nicht nur populär, sondern auch zu einem wichtigen Chronisten der deutschen Schwulenbewegung. Seinen Einstieg in die Comicwelt beschreibt König selbst so: „Das schmale Heft SCHWULCOMIX 1 erschien 1980 im Verlag Rosa Winkel, rund ein Jahr nach meinem Coming-out, das ich 1979 nach dem Homosexuellentreffen 'Homolulu' in Frankfurt erlebte – meinem ganz persönlichen schwulen Urknall.“ Nach seinem Coming-out in der westfälischen Kleinstadt Werl gegenüber Familie, Freunden und Arbeitskollegen kündigte der ABBA-Fan seinen Job als Möbeltischler und zog in die Großstadt Dortmund.

Und jetzt, 2025 gibt es wieder einen neuen Comicband des Meisters: „Pflaumensturz und Sahneschnitten – 65 Jahre Ralf König“ (ISBN 978-3-7704-1165-8) soll nun im August erscheinen. ** Zum Jubiläum blickt dieses besondere – und auch besonders lustige – Buch auf das Leben und die Karriere von Ralf König zurück – mit einem ausführlichen Interview, das Journalist Alex Jakubowski mit dem Kultzeichner geführt hat. Ergänzt wird das Ganze durch jede Menge spannendes Archivmaterial, Skizzen, Fotos und eine Auswahl seiner besten Comicgeschichten. Ein echter Schatz für Fans – und ein fettes „Herzlichen Glückwunsch!“ an den Meister der Knollennasen! Auch von uns: Danke für alles. Und schon jetzt zum Geburtstag am 8. August nur das Beste! www.ralf-koenig.de, www.egmont-shop.de, prinz-eisenherz.buchkatalog.de

** Das ursprüngliche Erscheinungsdatum im Juni musste verschoben werden, wie der Künstler auf Social Media mitteilte: „Leute, manchmal passiert beim Buchmachen Unvorhergesehenes und die Buchmacher brauchen mehr Zeit zum Buch machen! Drum verschiebt sich der Erscheinungstermin von PFLAUMENSTURZ UND SAHNESCHNITTEN von Juni auf Anfang August! Sorry. Dann erscheint der Jubiläums-Prachtband punktgenau zu meinem 65. und nicht schon zwei Monate vorher. Nur leider: Die Veranstaltung am 4.6. im Eisenherz Berlin fällt aus, die am 10.6. in der Romanfabrik Frankfurt ebenfalls und in der schönen Buchhandlung Bittner in Köln kann ich am 12.6. auch nicht signieren. Wird aber alles nur verschoben. Der Verlag und ich bitten um Nachsicht.“

