Salvador Dalí – Schmelzende Uhren und brennende Tiere

Vor genau vierzig Jahren erschien im TASCHEN Verlag die allererste Salvador-Dalí-Monografie – ein gewagter Auftakt, der niemand Geringeren als den exzentrischen Meister des Surrealismus in den Mittelpunkt stellte.

Nun, vier Jahrzehnte später, schließt sich ein Kreis: Der Kölner Verlag setzt dem Jahrhundertkünstler mit dem Bildband „Dalí. BABY SUMO“ (das Cover: buntes Bild rechts) ein außergewöhnliches Denkmal, das nicht nur seine Werke feiert, sondern auch seinen unnachahmlichen Geist in nie dagewesener Form einfängt. Mit dieser opulenten Neuveröffentlichung wird Dalís Schaffen in einer Dimension gewürdigt, die hinsichtlich Format, Brillanz und Detailtiefe neue Maßstäbe setzt. Der Hauptband präsentiert eine überwältigende Auswahl seiner bedeutendsten Werke in spektakulärer Reproduktion, die selbst feinste Pinselstriche und Farbübergänge sichtbar macht. Ergänzt wird dieser monumentale Bildband durch einen umfangreichen Chronologieband, der Dalís Leben und Wirken auf faszinierende Weise nachzeichnet.

Expand Foto: Sony Music Amanda Lear Dalí war einst mit der queeren Sängerin Amanda Lear liiert

Nicht nur sein Werk, sondern auch sein Leben war von Exzentrik geprägt: Das Buch „Dalí. BABY SUMO“ erzählt die Geschichte Dalís (11. Mai 1904 – 23. Januar 1989) anhand seltener, teilweise bislang unveröffentlichter Dokumente – darunter persönliche Briefe, Tagebuchauszüge, Fotografien, Skizzen, zeitgenössische Rezensionen und Seiten aus historischen Magazinen. So entsteht ein facettenreiches Porträt, das nicht nur den Künstler, sondern auch den Menschen Salvador Dalí näherbringt. Die auf 10.000 Exemplare nummerierte „Collector’s Edition“ ist ein Muss für Kunstliebhaber, Sammler und alle, die sich für die Grenzen von Kreativität, Fantasie und Ausdruckskraft interessieren – diese über 430 Seiten starke Veröffentlichung ist eine Hommage an ein Genie, das die Kunstwelt für immer verändert hat. www.taschen.com

