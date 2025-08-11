Tagträumereien von Todd Paris

×

„Day Dreaming – Visions of Youth and Beauty“ von Todd Paris ist ein Bildband, der unzensierte Erotik in deine Wohnung bringt. Es ist aber trotzdem immer Kunst und keinesfalls billig. Immerhin ist es eine Veröffentlichung des renommierten Berliner Kunstverlags Salzgeber.

Die erotischen Fotografien zeigen Männer in Momenten der Ruhe, Fantasie und Lust – ungefiltert, aber nie vulgär. Statt auf plumpe Reize setzt Paris auf eine visuelle Sprache, die zwischen Traum und Realität schwebt und die Schönheit des Körpers ebenso feiert wie die emotionale Tiefe des Augenblicks. Über seine Kunst verrät Todd Paris Folgendes:

„In der Welt der sozialen Medien sind Selfies und sogar Nackt-Selfies allgegenwärtig. Doch selbst, wenn heute jeder jederzeit einen Schnappschuss machen und Filter drauflegen kann – zu wirklichen Fotografien werden Bilder erst durch einen einzigartigen Blickwinkel, durch sorgfältig komponierten Bildaufbau, Ausleuchtung, Inszenierung.“

Der Salzgeber Verlag steht seit Jahrzehnten für queere Kultur mit Anspruch und Haltung. „Day Dreaming – Visions of Youth and Beauty“ (ab dem 19. August im Handel) reiht sich damit ein in eine Tradition ästhetischer Werke, die erotische Fotografie als Teil der Kunst ernst nehmen – mit Respekt, Tiefe und einem klaren Gespür für das Visuelle. Schwule Erotik, ganz klassisch mit sportlichen Jünglingen umgesetzt, ein sexy Buch für deine Bibliothek oder auch den Wohnzimmertisch – wenn wirklich keine Kinder anwesend sind.

Über den Verlag: 1985 wurde die damals noch weitgehend unbekannte Immunschwächekrankheit erstmals in einem Spielfilm thematisiert. Doch der Film „Buddies“ fand in Deutschland keinen Verleih. Das war der Anfang von Salzgeber. Manfred Salzgeber (1943–1994) wollte diese Zurückweisung nicht akzeptieren – der Film war ihm zu bedeutend. „Dieser Film kann Leben retten!“, sagte er überzeugt. Aus diesem Antrieb heraus gründete der Schauspieler, Regisseur, Aktivist und Visionär kurzerhand einen eigenen Filmverleih. So entstand die Edition Salzgeber. Heute, 40 Jahre später, eines der erfolgreichsten LGBTIQ*-Unternehmen, bundesweit wichtig für Angebote wie die queerfilmnacht, Bücher, Künstler*innen und eben für Filme von und für die queere Community. www.salzgeber.de

