„10 Jahre Sommerhaus“ – Liebe, Zoff und Trash-TV

× Erweitern Fotos: RTL / Stefan Gregorowius V.l.o.: Silva Gonzales, Stefanie Schanzleh, Tommy Pedroni, Paulina Ljubas, Tina Horst, Jochen Horst, Dennis Lodi, Tara Tabitha V.l.u.: Jennifer Degenhart, Marvin Kleinen, Michael, Edda, Hanka Rackwitz, Pierre, Ryan Wörl und Lina

Seit einem Jahrzehnt sorgt das „Sommerhaus der Stars“ im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen für Furore, Lacher und Skandale im deutschen Reality-TV. 164 Promis haben ihre Beziehungen auf die Probe gestellt – mit mehr oder weniger Erfolg. Am 16. September startet um 20:15 Uhr die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“. Zeit für einen kleinen Blick zurück.

Expand Foto: RTL / Stefan Gregorowius Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare Auch die waren schon dabei: Rafi Rachek und Sam Dylan.

In 81 Folgen wurde gestritten, geliebt, gelacht und manchmal auch bitter geweint. Wer erinnert sich nicht an legendäre Streitereien, überraschende Auszüge oder unvergessliche Siegerpaare? Zum Jubiläum blickt RTL zurück auf die besten, schlimmsten und lautesten Momente aus 10 Jahren Dauerzoff im Promi-Haus. „Von allen Paaren, die jemals am Sommerhaus der Stars teilgenommen haben, sind 37 weiterhin liiert. 43 Beziehungen haben sich seitdem aufgelöst, in zwei Fällen endete die Partnerschaft durch den Tod eines Partners (Stand: Anfang August 2025)“, so der Sender schriftlich.

Und so geht die Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“: „Rund um die Uhr werden die Paare von Kameras beobachtet. Durch das Zusammenleben im Sommerhaus und durch verschiedene Spiele, in denen die Paare ihren Zusammenhalt, Vertrauen und nicht zuletzt ihre Teamfähigkeit beweisen müssen, gelingt ein ungeschminkter Einblick in das Verhalten der Promis untereinander. Wer ist harmoniebedürftig und wer konfliktfreudig? Welche Promis mögen sich auf Anhieb und wer mag wen eher weniger? Wer geht für den Sieg bis an die Grenzen? In einem unterhaltsamen Wettbewerb spielen die Stars um den Titel DAS Promipaar 2025. Dabei nominieren sich die Paare gegenseitig und Mehrheiten entscheiden, welche Paare den Wettbewerb verlassen müssen. Fernab von ihrem Alltag leben die Paare über Wochen miteinander zusammen. Dabei entsteht etwas, das jeder kennt: Beim Zusammenleben auf engstem Raum gehen einem selbst die besten Freunde nach kurzer Zeit mit ihren individuellen Gewohnheiten und Umgangsformen auf die Nerven.“

Zum Start zeigt RTL am 16.9. gleich zwei neue Folgen – eine am Dienstag, zusätzlich eine am Mittwoch – jeweils zur Primetime um 20:15 Uhr. Ein doppelter Einstieg in eine Staffel voller Konflikte, Allianzen und Ausraster – kurz: Die Premierenwoche hat es in sich. Auf RTL+ steht Folge 1 am 9. September, Folge 2 am 16. September und Folge 3 am 17. September zum Abruf bereit.

Besuch uns auf Instagram: