Statt Ukrainer*innen: Syrische Familie kommt

× Erweitern Foto: Weltkino Filmverleih Eine Komödie, die uns schmunzeln lässt – und uns mit unseren Vorurteilen konfrontiert.

In der ebenso klugen wie charmanten Culture-Clash-Komödie „Die Barbaren – Willkommen in der Bretagne“ steht eine kleine französische Gemeinde plötzlich vor einer großen Herausforderung. Denn sie möchte im Geiste der Solidarität eine ukrainische Flüchtlingsfamilie aufnehmen – doch was dann passiert, bringt die Gemeinschaft ordentlich ins Wanken: Anstatt der erwarteten Ukrainer kommt die Familie Fayad aus Syrien ...

Erwartungen treffen auf Realität, Vorurteile auf Menschlichkeit, und nicht selten prallen Welten aufeinander. Das Ergebnis ist eine warmherzige, pointierte und stellenweise herrlich absurde Auseinandersetzung mit Themen wie Integration, Toleranz und Zusammenleben.

Regisseurin Julie Delpy, die auch selbst eine der zentralen Rollen übernimmt, beweist erneut ihr Gespür für gesellschaftlich relevante Stoffe mit emotionaler Tiefe und feinem Humor. Sie führt ein hochkarätiges Ensemble an, zu dem unter anderem Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Rita Hayek, India Hair, Ziad Bakri und Mathieu Demy gehören – allesamt in bestechender Spiellaune und mit spürbarer Chemie. „Die Barbaren“ ist eine zeitgemäße Komödie mit ernstem Kern – ein Plädoyer für Offenheit, Menschlichkeit und das oft gar nicht so einfache Miteinander in einer globalisierten Welt. Überraschend, berührend und voller französischer Leichtigkeit. Der Kinostart ist am 26. Juni. Den Trailer gibt es schon jetzt, er ist unser Video des Tages.