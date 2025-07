Großes QUEERES Kino im TV

× Erweitern Foto: Salzgeber Fabian Stumms Film „Knochen und Namen“ wird die Filmreihe eröffnen. Im Mittelpunkt steht das Paar Boris und Jonathan. Die haben sich kaum noch etwas zu sagen: Während Boris, ein Schauspieler, im Bett Drehbücher liest, ringt Jonathan, ein Schriftsteller, im Nebenzimmer um seine Sprache. Ihre gemeinsamen Abende verbringen sie nebeneinander – aber längst nicht mehr miteinander.

Expand Foto: Catatonia Films This is not Berlin Szene aus „This Is Not Berlin“, der Film ist ebenfalls bei „rbb QUEER“ zu sehen.

🏳️‍🌈 Unter dem Label „rbb QUEER“ zeigt das rbb Fernsehen seit 2018 starke Filme abseits der Hetero-Norm – mal romantisch, mal dramatisch, mal wild.

Vom 20. Juli bis 31. August laufen jeden Sonntag um 22 Uhr sieben queere Filme im TV. Mit dabei: eine deutsche Erstausstrahlung und drei Free-TV-Premieren! Alle Filme gibt’s nach der Ausstrahlung für 30 Tage in der ARD Mediathek – zum Streamen, wann und wo ihr wollt. Fabian Stumms Film „Knochen und Namen“ mit unter anderem Ernst Stötzner, Anneke Kim Sarnau, Godehard Giese und Luise Helm wird die queere Filmreihe eröffnen. „Knochen und Namen“ wurde 2023 auf der Berlinale mit dem Heiner-Carow-Preis in der Sektion Perspektive Deutsches Kino ausgezeichnet. Das rbb Fernsehen zeigt den Film am 20. Juli 2025 um 22 Uhr als Free-TV-Premiere.

Bis zum 31. August 2025 folgen immer sonntags um 22 Uhr weitere Highlights der „rbb QUEER“-Reihe: Am 27. Juli läuft „Light Light Light“ von Inari Niemi, gefolgt von „This Is Not Berlin“ von Hari Sama (3. August), „Laurence Anyways“ von Xavier Dolan (10. August), Der Ornithologe von João Pedro Rodrigues (17. August), „Lose Your Head“ von Stefan Westerwelle und Patrick Schuckmann (24. August) sowie „When Night Is Falling“ von Patricia Rozema (31. August). www.rbb-online.de

