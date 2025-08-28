Ncuti Gatwa – „Die Rosenschlacht“

× Erweitern Foto: Disney Ncuti Gatwa

Geboren in Ruanda, kam Ncuti Gatwa im Alter von zwei Jahren mit seinen Eltern nach Schottland, wo er am Royal Conservatoire of Scotland schließlich Schauspielerei studierte. Seine Karriere begann Gatwa, der zwischenzeitlich auch als Go-go-Tänzer jobbte, zunächst mit Theaterrollen und kleinen Auftritten in TV-Serien. Der Durchbruch gelang ihm schließlich 2019 als Eric in der erfolgreichen Netflix-Serie „Sex Education“. Für den Part des schwulen besten Freundes des Protagonisten wurde er dreimal für den BAFTA nominiert. Während er im Welterfolg „Barbie“ anschließend einer von mehreren Kens war, übernahm er in der legendären britischen TV-Serie „Doctor Who“ schließlich für zwei Staffeln die Titelrolle. Nun ist der queere 32-Jährige wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. In „Die Rosenschlacht“, einem losen Remake von „Der Rosenkrieg“ mit Olivia Colman und Benedict Cumberbatch als zusehends verfeindetem Ehepaar, spielt er den schwulen Mitarbeiter von Colmans Ivy, die als Köchin mit ihrem eigenen Restaurant durchstartet.

„Die Rosenschlacht“ ist eine ziemlich turbulente Ehe-Komödie, die ordentlich auf die Tube drückt. Wie viel Wahrhaftigkeit steckt Ihrer Meinung nach trotzdem darin Ehrlich gesagt habe ich die Beziehung im Zentrum der Geschichte und viele der Situationen und Dialoge als sehr wahrhaftig, sehr ehrlich und ungeschönt empfunden. Das Ehepaar, das Benedict Cumberbatch und Olivia Colman da spielen, ist für mich ein durch und durch britisches Paar – und entsprechend setzen die beiden ihren Sarkasmus als Waffe ein. Wir können gar nicht anders, der liegt uns im Blut. Ich selbst bin nicht verheiratet, deswegen bin ich vielleicht nicht der Experte. Aber mir erschienen sowohl die glücklichen Momente als auch die Schattenseiten dieser Ehe sehr nachvollziehbar und menschlich.

Warum? Über einen langen Zeitraum verheiratet zu sein, Kinder zu haben und dazu zwei Vollzeit-Karrieren – das muss man alles erst einmal unter einen Hut bringen. Ich glaube, dazwischen weder sich selbst noch die Liebe füreinander zu verlieren, ist ein echter Kraftakt, bei dem schon mal zwischendurch die Nerven und der Verstand über Bord gehen können. Zumindest habe ich in meinem privaten Umfeld schon das eine oder andere Mal sehr gestaunt über Ehepaare, die sich auf eine Art und Weise angebrüllt haben, wie ich es noch nie erlebt habe – und trotzdem sagen sie übereinander, sie seien die jeweilige Liebe ihres Lebens.

Eigene Beziehungserfahrungen haben Sie aber hoffentlich in dem Film nicht wiedererkannt, oder etwa doch? Nicht unmittelbar. Aber die Emotionen, die an einigen Stellen transportiert werden, kamen mir dann eben doch immer wieder bekannt vor. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da ruft Ivy, also Olivia Colman, zu Hause an, während sie gerade beruflich unterwegs ist, in einem Privatjet sitzt und eine großartige Zeit hat. Derweil hockt Theo, also Benedict Cumberbatch, zu Hause und pult den Kindern gerade die Läuse aus den Haaren. Kein Wunder, dass es da zwischen den beiden irgendwie knirscht. Mich hat das an eine Zeit erinnert, in der ich mal mit jemandem liiert war, der als Pflegekraft im Krankenhaus gearbeitet hat. Da musste ich mich immer mal wieder zusammenreißen, um mich nicht zu sehr über meinen ach so anstrengenden Job zu beklagen, wenn mir jemand gegenübersitzt, der den ganzen Tag damit beschäftigt ist, Menschenleben zu retten. Aber selbst wenn man so eng mit jemandem verbunden ist, kann es eben passieren, dass sich beide mental und emotional doch an ganz anderen Orten befinden.

Ihre Rolle als Mitarbeiter von Ivy in „Die Rosenschlacht“ ist keine allzu große. Wonach suchen Sie im Fall einer solchen Nebenrolle? Was muss eine Figur mitbringen, damit Ihr Interesse als Schauspieler geweckt ist? Manchmal ist gar nicht meine Figur der Grund dafür, dass ich eine Rolle annehme. In vielen Fällen habe ich einfach Lust, Teil eines tollen Ensembles zu sein. So war es zumindest in diesem Fall. Gepaart natürlich mit der Tatsache, dass es unglaublich viel Spaß machte, dieses Drehbuch zu lesen. Da musste ich nicht lange überlegen, ob ich zusage. Was nicht heißen soll, dass mich nicht auch die Rolle selbst interessiert hätte. Denn auch kleine Nebenrollen können voller Nuancen und Facetten sein und innerhalb einer Geschichte eine wichtige Funktion übernehmen.

Eine echte Hauptrolle hatten Sie zuletzt zwei Staffeln lang in der Neuauflage von „Doctor Who. Das hat Ihnen doch aber sicherlich noch eine ganze Ecke mehr bedeutet, oder? Klar, das war schon etwas sehr Besonderes. An der Konsole des TARDIS zu stehen, die nun schon seit sechzig Jahren fester Bestandteil der britischen Fernsehgeschichte ist, war ein ziemlich monumentales Ereignis. Für uns Briten ist diese Science-Fiction-Serie einfach eine Nummer für sich – und Teil davon zu sein, zumal zu einem Zeitpunkt, als Russell T Davies dort eine neue Ära einläutete, war unvergleichlich. Und ich habe wirklich gestaunt, in dieser miterleben zu dürfen, wie groß die Reichweite von „Doctor Who“ auch jenseits von Großbritannien und Irland war. Ich war wirklich verblüfft, wie viele Menschen in den USA und dem Rest der Welt etwas anzufangen wussten mit dieser Figur.

Um von dort den Bogen zu „Die Rosenschlacht“ zu schlagen: Wer wäre denn der bessere nächste Doctor Who, Olivia Colman oder Benedict Cumberbatch? Oh, was für eine wunderbare Frage. Beide wären in der Rolle natürlich ganz fantastisch. Und vollkommen unterschiedlich. Benedict bringt die richtige Intensität und eine gute Portion Neugier für die Rolle mit. Aber ich glaube, ich würde gerne Olivia an der Konsole sehen. Ihr Sternzeichen ist Wassermann, was ja auch als das Überirdische der Sternzeichen gilt. Sie wäre als Außerirdische also perfekt. Wobei … Benedict ist Krebs, das steht für Fürsorge und würde natürlich auch gut zum Doctor passen. Vielleicht sollten wir darauf hoffen, dass der Doctor sich doppelt regeneriert und die beiden die Rolle gemeinsam bestreiten könnten.

*Interview: Jonathan Fink

