„Promis unter Palmen“ – Drehstart!

Wer von den Prominenten wagt den Sprung ins Unbekannte – und ist bereit, für den Erfolg an seine Grenzen zu gehen?

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, 2021 Dragqueen Katy Bähm (links neben der Berliner Nightlife-Ikone Chantal) war auch schon dabei.

Die neue Staffel von „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ entsteht gerade in Thailand. Vor der Kulisse eines thailändischen Luxusresorts erwartet die Teilnehmenden und uns im Frühjahr 2026 dann wieder ein mitunter skandalöses Format, das Reality-Elemente mit Wettbewerbscharakter kombiniert.

„Das Realityjahr beginnt in SAT.1 und auf Joyn auch 2026 wieder mit einer frischen Staffel von ‚Promis unter Palmen‘. Mit der Rückkehr dieses Erfolgsprogramms haben wir in SAT.1 zusammen mit ‚Villa der Versuchung‘ und natürlich unserem Herbst-Flaggschiff ‚Promi Big Brother‘ über das Jahr drei Realityformate, die herausragende Treiber für Joyn sind und linear Millionen Menschen begeistern“, verrät zuvor SAT.1-Senderchef Marc Rasmus.

Diese zwölf prominenten Persönlichkeiten ziehen in die „Promis unter Palmen“-Villa ein – und stehen dort rund um die Uhr unter Kamerabeobachtung: Schauspieler Claude-Oliver Rudolph, Reality-TV-Bekanntheit Gina-Lisa Lohfink, Silvia Wollny, Schauspieler Eric Stehfest und Schauspielerin Edith Stehfest, Martin Angelo, Anouschka Renzi, Maurice Dziwak, Fitness-Influencer Kevin Wolter, Sänger und „DSDS“-Finalist Menderes, Dilara Kruse sowie Franziska Temme. Wer gewinnt die 50.000 Euro?

