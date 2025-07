Psychologisch-vielschichtiger Thriller von François Ozon

× Erweitern Foto: © 2024 - FOZ - FRANCE 2 CINEMA - PLAYTIME / Weltkino Filmverleih

Wir haben für dich den Trailer zum brandneuen Film des französischen Meisterregisseurs François Ozon. Der Thriller „Wenn der Herbst naht (Quand vient l'automne)“ fesselt bis zum Schluss mit unerwarteten Wendungen und ist mit namhaften französischen Schauspielerinnen und Schauspielern wie Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier und Pierre Lottin hochkarätig besetzt.

Darum geht es: In einem malerischen Dorf im Herzen des Burgunds lebt Michelle ihren Ruhestand in stiller Beschaulichkeit – nahe bei ihrer engsten Vertrauten Marie-Claude. Doch ein harmlos wirkender Besuch ihrer Tochter Valérie bringt die fragile Ruhe aus dem Gleichgewicht. Beim gemeinsamen Essen serviert Michelle aus Versehen giftige Pilze – ein tragischer Fehler, der tiefe Wunden aufreißt. Zwischen Mutter und Tochter, deren Verhältnis schon lange von Spannungen geprägt ist, entlädt sich ein Sturm aus Misstrauen, Vorwürfen und alten Kränkungen. Valérie glaubt an böse Absicht und entzieht Michelle das Liebste: den Kontakt zu ihrem Enkel Lucas. Für Michelle bricht eine Welt zusammen – sie zieht sich zurück, in eine Dunkelheit aus Schuld und Schmerz. Doch als alles verloren scheint, keimt Hoffnung dort auf, wo sie niemand erwartet hätte: in der Rückkehr von Marie-Claudes Sohn, der nach Jahren der Abwesenheit bereit ist, der verletzten Michelle beizustehen.

× Erweitern Foto: Weltkino Filmverleih

„Der Thriller Wenn der Herbst naht“ feierte seine Premiere auf dem Internationalen Filmfestival von San Sebastián und wurde dort mit Preisen für das Beste Drehbuch und die Beste Nebenrolle ausgezeichnet. Hélène Vincent war zudem für den diesjährigen César in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin nominiert. Der Kinostart ist am 28. August.