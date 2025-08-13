„Queerfilmfestival“ in 11 Städten

× Erweitern Foto: M. Rädel

Am 4. September startet das „Queerfilmfestival“ in eine neue Ausgabe – und bringt eine Woche lang die besten queeren Filme des Jahres auf die große Leinwand.

In insgesamt 11 Städten und 16 Kinos präsentiert das Festival 18 aktuelle queere Filmproduktionen aus aller Welt. 17 davon feiern ihre Premiere im deutschsprachigen Raum, ergänzt durch eine besondere Wiederentdeckung: ein queerer Filmklassiker aus dem Jahr 1992. Einen vollständigen Überblick über das Programm bietet die Website queerfilmfestival.net sowie das gedruckte Programmheft. Der offizielle Festivaltrailer gibt einen stimmungsvollen Einblick in die diesjährige Auswahl.

Expand Foto: Salzgeber Rosa von Praunheim, Satanische Sau

Mit dabei ist auch Rosa von Praunheims Film „Satanische Sau“: „Die Sau bin ich, gespielt von meinem Alter Ego, dem genialen Schauspieler Armin Dallapiccola. Der Film ist ein Traum, eine Parodie, eine Farce meines Lebens“, so Rosa dazu. „Poetische Assoziationen zu meinem Tod, zu meinem Sexleben, zu meiner Wiedergeburt. Ich erinnere mich an die 150 Filme meines Lebens, an meine Liebhaber, denen ich Rosen in den Arsch stecke und die ich blind malen muss.“

Ein weiteres besonderes Highlight: In fast allen Festivalstädten stellen Filmschaffende ihre Werke persönlich vor. Erwartet werden unter anderem Regisseurin Čejen Černić Čanak mit „Mauern aus Sand“ in Wien, die Schauspieler Caio Macedo und Alejandro Claveaux mit „Alles was brennt“ in Düsseldorf, Frankfurt und Berlin sowie Regisseurin Lotta Schwerk und Darstellerin Emma Suthe mit „Ninja Motherfcking Destruction“* in Leipzig, Potsdam, Berlin und Stuttgart. Parallel zum Kino-Programm widmet sich das Festival in einer Online-Retrospektive dem 40-jährigen Bestehen von Salzgeber – einem der bedeutendsten Verleiher für queeres Kino im deutschsprachigen Raum. Ab dem 4. September ist ein Monatspass erhältlich, der für den Preis eines Kinotickets unbegrenzten Zugriff auf alle derzeit 216 Filme im Salzgeber Club bietet.