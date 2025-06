Rebel Wilson: „BRIDE HARD“ – Blütenbouquets und CIA

× Erweitern Foto: Constantin Film Bald geht es los ... Aber es kommt anders. Rechts im Bild: Oscar-Preisträgerin Da’Vine Joy Randolph

Expand Anna Chlumsky, Da’Vine Joy Randolph, Rebel Wilson, Anna Camp, Gigi Zumbado

Die weltweit populäre lesbische Schauspielerin Rebel Wilson ist ab Ende August wieder auf der Kinoleinwand zu erleben. Als als taffe Trauzeugin der überraschenden Art!

Mega Trubel, obwohl eigentlich alles super klingt: Eine Luxushochzeit, wie sie im Bilderbuch steht – Sonne, Strand, Designerkleid. Was soll da schon schiefgehen? Eine ganze Menge, wie sich zeigt. Geiselnahme, Kugelhagel und ein Überraschungsauftritt bewaffneter Schurken standen definitiv nicht auf dem Ablaufplan der Braut. Zum Glück hat sie mit Sam (Rebel Wilson) die wohl ungewöhnlichste Trauzeugin der Welt – eine, die mehr als nur Taschentücher dabeihat. Denn Sam ist nicht nur loyal, schlagfertig und immer perfekt gestylt – sie ist auch eine top-ausgebildete Undercover-CIA-Agentin mit einem sehr speziellen Set an Fähigkeiten.

Bride Hard

Was folgt, ist ein explosiver Cocktail aus Action, Humor und Herz, wenn Sam alles gibt, um die Hochzeit zu retten, ihre Freundin zu beschützen – und ganz nebenbei eine kriminelle Verschwörung zu durchkreuzen. Mit stilechtem Einsatz, High Heels und reichlich Chaos verwandelt sie die Traumhochzeit in ein spektakuläres Schlachtfeld mit Herz. „BRIDE HARD“ ist eine wilde, temporeiche Actionkomödie mit Oscar-Preisträgerin Da’Vine Joy Randolph und dem drolligen Witz von Rebel Wilson. Ob Messerwürfe zwischen Blütenbouquets oder Schießereien beim Sektempfang, in diesem Hochzeitsfilm ist alles anders ... Hier ist schon jetzt der Trailer: