Voll schwul! Andy Warlord bei Eisenherz

Expand Foto: M. Rädel Eisenherz

Noch vor dem queeren Fetischfestival Folsom, das Ende August wieder Tausende begeistern wird, gibt es bereits erotisch Aufregendes in Berlin zu entdecken – und zwar bei Eisenherz, im Rahmen einer besonderen Ausstellung, Andy Warlords „Side by Side“.

Der Comiczeichner mit Wohnsitz in Berlin hat Illustration sowohl in Deutschland als auch in New York studiert. In seinen Comics erschafft Andy Warlord neue, alternative (!) Fetisch-Charaktere, die mit ihren individuellen „Uniformen“ eine meist schwule Szene bereichern, die (noch) traditionell von Polizei- und Militärästhetik dominiert wird ... Seine hochwertigen Comic-Arbeiten zeigen offen nonkonforme Fetische und feiern eine utopische Form der queeren Kameradschaft, der schwulen Erotik, des freien Lebens. Schön!

„Side by Side“ von Andy Warlord eröffnet am 1. August um 18 Uhr, die Ausstellung läuft dann bei zum 20. August. Der Comic-Maler und Folsom-Künstler wird zudem bei einem Meet & Greet am 29. August anwesend sein – Sekt gibt es auch. Los geht dieses Kunst-Happening um 18 Uhr.

1.8. – 30.8., „Side by Side“ – Andy Warlord, Eisenherz, Motzstr. 23, Berlin, prinz-eisenherz.buchkatalog.de

Besuch uns auf Instagram: