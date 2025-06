Arthur Heck: „Intimität, Sanftheit, Emotionen und Sensibilität“

×

Seine Fotografie begeistert! Hier ist unser Interview mit dem Zürcher.

Wann hast du mit deiner künstlerischen Tätigkeit begonnen? Ich war schon immer ein sensibler und kreativer Mensch. Ich habe also schon immer in irgendeiner Form Kunst gemacht. Aber wenn es darum geht, mich als Künstler zu definieren, begann es eigentlich vor etwa fünf Jahren.

Du magst es nicht, wenn deine Kunst als erotisch bezeichnet wird, oder? Es ist nicht so, dass ich es nicht mag, sondern eher, dass ich es nicht als die einzige oder wichtigste Definition meiner Arbeit ansehe. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie andere meine Arbeit definieren. Aber meiner Meinung nach kommt sie nicht nur von Erotik. Sie kommt auch von Intimität, Sanftheit, Emotionen und Sensibilität. Ich denke, viele Werke, die Nacktheit zeigen – insbesondere von queeren Künstler*innen – werden automatisch als erotisch kategorisiert. Unsere Community wird oft durch eine hypersexualisierte Linse dargestellt, und da ist etwas Wahres dran, aber es gibt auch einen Blick, der uns einengt, als wäre das alles. Ich möchte andere Geschichten erzählen, sanftere, über Liebe und Emotionen. Das interessiert mich. Darüber möchte ich sprechen. In gewisser Weise erkenne ich den erotischen Aspekt meiner Arbeit definitiv an. Aber ich versuche immer, darin ein Gleichgewicht zu finden.

Was inspiriert dich am meisten? Der Alltag, die Menschen, die ich treffe, die mir nahestehen, die kleinen Momente, die zwischen uns passieren. Es sind oft ganz einfache Dinge, ein Blick, ein Gespräch, die Art, wie sich jemand verhält. Diese Energie, diese Anziehungskraft zwischen Menschen, bleibt mir im Gedächtnis. Meine Inspiration schöpfe ich daher oft aus dieser emotionalen Struktur zwischen Menschen. Oft geht es darum, das, was in einem Menschen vorgeht, auf die Oberfläche zu projizieren. Und dann ist da natürlich noch die Welt da draußen. Die Nachrichten, das Klima, die Politik, alles, was um uns herum passiert, staut sich emotional in mir auf. Es ist alles Teil derselben Erfahrung. Ich trenne das Persönliche nicht vom Politischen; beides findet seinen Weg in meine Bilder, auch wenn es nicht immer auf den ersten Blick sichtbar ist. Alles zerfällt in mir, und die Arbeit wird zu einem Weg, dem Sinn zu geben.

Expand Foto: Arthur Heck – „Thomas“

Gibt es bestimmte Arten von Modellen oder Umgebungen, die du mehr magst als andere? Die meisten Modelle in meinen Arbeiten sind Menschen, die mir nahestehen. Was die Umgebungen betrifft, so sind es oft Orte, die mir persönlich etwas bedeuten. Oft sind sie mit Erinnerungen verbunden, wo etwas passiert ist oder wo ich eine Verbindung gespürt habe. Ich neige dazu, dem zu folgen, was mich emotional berührt. Es ist nicht geplant. Ich spüre einfach, wenn ein Ort diese Spannung hat. Rückblickend ist mir aufgefallen, dass viele der Orte, die ich fotografiere, am Wasser liegen, an Ufern, Küsten oder Seen. Das ist ein bisschen ironisch, denn ich bin mitten im Nirgendwo im Elsass, an der deutschen Grenze, aufgewachsen, wo es nur künstliche Seen oder Flüsse als Ufer gab. Trotzdem haben mich diese Landschaften tief geprägt. Die Stille, das Dazwischen, das Gefühl der Sehnsucht – ich glaube, sie sind mir geblieben. In gewisser Weise sind die Orte in meinen Arbeiten wie Erweiterungen der Landschaften, mit denen ich aufgewachsen bin, oder vielleicht sogar der emotionalen Landschaften, die ich als Kind geschaffen habe. Ich glaube, ich kehre immer wieder in irgendeiner Form in dieses Dorf zurück, auch wenn ich weit weg davon bin.

Worauf freust du dich gerade? Ich freue mich schon sehr auf die Eröffnung der Ausstellung „We Met In Summer, I Might Have Burned Myself“ am 27. Juni in The Ballery in Berlin. Ich würde mich freuen, zu diesem Anlass ein paar Leute in Berlin kennenzulernen. Danach plane ich, diese Fotoserie diesen Sommer in Griechenland fortzusetzen. Die Strände, die Sonne, der Schweiß.

*Interview: Michael Rädel

arthurheck.com, www.instagram.com/ahck._