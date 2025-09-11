Ausstellungseröffnung von Stéphane Gizard

×

Foto: Stéphane Gizard – „Brady & Nicholas" 2023, Paris

Foto: Stéphane Gizard – „Sean Ford" 2021, Paris

Der französische Fotograf Stéphane Gizard, international bekannt durch seine Porträtserie „Modern Lovers“, gehört zu den sensibelsten visuellen Chronisten der Gegenwart, wenn es um Jugend, Identität und intime Zwischenräume geht.

Mit einem feinen, beinahe poetischen Blick fängt Gizard die Schönheit, Sinnlichkeit und Zerbrechlichkeit junger Menschen ein – stets respektvoll, niemals inszeniert. Seine Porträts – ob von prominenten Persönlichkeiten oder unbekannten Gesichtern – zeichnen sich durch eine beeindruckende emotionale Offenheit aus. Sie erzählen von Selbstfindung, von Nähe und Distanz, von Momenten des Innehaltens. Stéphane Gizard interessiert sich weniger für perfekte Oberflächen als für das, was darunter liegt: Unsicherheit, Entschlossenheit, Sehnsucht, Fragilität – all das, was das Menschsein in Übergangsphasen ausmacht.

Foto: Stéphane Gizard – „Nathan" 2019, Paris

Insbesondere die Phase zwischen Jugend und Erwachsensein bildet den thematischen Kern seiner Arbeit. Es ist eine Zeit, in der Identität noch nicht festgelegt ist, sondern im Werden begriffen – flüchtig, verletzlich, aber voller Möglichkeiten. Gizard versteht es meisterhaft, diese Schwebezustände zu visualisieren: Seine Bilder sind Momentaufnahmen des Übergangs, in denen sich persönliche Geschichten und universelle Themen spiegeln. Oft arbeitet er mit natürlichem Licht und minimaler Inszenierung, wodurch eine unmittelbare, fast dokumentarische Nähe zu seinen Motiven entsteht. Dabei lässt er Raum für Interpretation – seine Fotografien erzählen keine abgeschlossenen Geschichten, sondern öffnen Fragen. Stéphane Gizards Arbeiten wurden international ausgestellt und in zahlreichen Publikationen gewürdigt. Er positioniert sich bewusst zwischen Kunst und Mode, zwischen dokumentarischer und konzeptueller Fotografie – und bleibt dabei stets seiner eigenen visuellen Sprache treu: leise, präzise, zutiefst menschlich. Ab dem 12. September sind seine Werke in der Galerie Newman (Kalckreuthstraße 14, U Nollendorfplatz) in Berlin zu sehen. linktr.ee/gizard, www.stephanegizard.com

