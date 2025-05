Zu viel des Guten ist wundervoll!

Hochwertige queere Kunst, die das Leben bereichert. Romain Berger verbindet die Kunst der Renaissance, Einflüsse wie David LaChapelle und auch eine dicke Portion Erotik in seinen Werken. Und die kannst du nun in Berlin erwerben.

„Seit April sind einige meiner Drucke physisch in der Galerie Newman in Berlin erhältlich“, freut sich der französische Künstler Romain Berger (kleines Bild rechts) im Chat mit uns. „Angeboten werden zwei Formate, 30x45 cm und 40x60 cm. Da es sich bei der Galerie um einen Einzelhandelsraum handelt, ist es möglich, einen Druck in limitierter Auflage direkt zu kaufen. Die Werke sind nummeriert und mit einem Echtheitszertifikat signiert.“