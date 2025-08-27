Gefesselt und befreit

Der Berliner Künstler Auguste Friedrich traf sich mit der queeren Kunstschaffenden Pepe zu einem Gespräch über Schmerz, Selbstfindung und Shibari.

Shibari ist eine japanische Kunstform, bei der eine Person aus ästhetischen Gründen mit Seilen gefesselt wird. Vielen Menschen tut diese Erfahrung auch mental gut. „Japan-Bondage“ ist für viele weit mehr als nur eine körperliche Bindung – sie beinhaltet oft eine tiefere Verbindung und Kommunikation zwischen der fesselnden Person (Nawashi oder Kinbakushi) und der gefesselten.

Wir haben kürzlich eine Fotoserie aufgenommen, die sich auch mit Shibari beschäftigt. Fast hättest du abgesagt. Wie kam es dazu? Es war ein ziemlich herausfordernder Tag. Erst vor Kurzem wurde bei mir ADHS und BPD (Borderline-Persönlichkeitsstörung) diagnostiziert. Fünf Minuten vor unserem Fotoshooting hat mein damaliger Partner mit mir Schluss gemacht. Er meinte, er hätte irgendwo gelesen, dass Menschen mit BPD manipulativ seien – und daraus seine Schlüsse gezogen. Ich war völlig aufgelöst, als du an meiner Tür geklingelt hast. Eigentlich wollte ich das Shooting absagen, aber ich habe mich nicht getraut.

Ich hätte Verständnis dafür gehabt. Umso großartiger, dass wir dennoch fotografiert haben. Ja. Und es wurde etwas ganz anderes als geplant. Ich war emotional überfordert, und während mich mein bester Freund in die Shibari-Seile fesselte, ist alles aus mir herausgebrochen. Ich habe geweint. Die Seile haben mich gehalten, als ich selbst es nicht mehr konnte. Es war schmerzhaft, aber ehrlich. Auch wenn wir beim Shibari nicht in die „Vollen“ gegangen sind. Die Bilder zeigen für mich nicht Schönheit im klassischen Sinn – sie zeigen Wahrheit.

Was bedeutet Shibari für dich? Es ist für mich kein Fetisch, sondern eine Form von Kommunikation. In dem Moment, in dem ich gefesselt bin, kann ich nichts mehr verstecken. Ich kann nicht fliehen, nicht wegrennen, nicht so tun als ob. Und das bringt mich zu mir selbst. Manchmal ist das schmerzhaft. Aber auch heilsam.

Du hast eingangs Borderline angesprochen. Magst du mir mehr dazu erzählen? Ich wurde erst kürzlich damit diagnostiziert. Ich bin trans, queer, neurodivergent – und hab viel durchgemacht. Gewalt, Mobbing, you name it... Lange dachte ich, mit mir sei einfach „etwas falsch“. Erst ein TikTok-Video über Borderline hat mir gezeigt: Das, was ich fühle, ist erklärbar. Ich bin nicht allein. Das war wie ein Schlüsselmoment.

Denkst du, dass queere Menschen anders von psychischen Störungen betroffen sind? Ja, leider. Wir sind oft mehrfach traumatisiert. Traumata wie Diskriminierung, Ablehnung, Gewalt – viele queere Menschen erleben das. Und das alles prägt. Diagnosen wie meine erhalten viele oft erst sehr spät – wenn überhaupt. Zu lange wird Betroffenen von der Gesellschaft und selbst von manchen Ärzt*innen eingeredet, sie seien einfach nur ‚zu sensibel‘ oder ‚zu dramatisch‘.

Du sagst Shibari hilft dir, mit deiner Diagnose umzugehen. Was würdest du Menschen sagen, die noch nie mit Shibari in Berührung gekommen sind? Es ist viel mehr als Erotik. Es kann Kunst sein, Heilung, Verbindung. Wenn es respektvoll und achtsam gemacht wird, ist es ein Geschenk – ein Raum, in dem du fallen darfst, ohne zu zerbrechen. Die Gesellschaft bietet diesen Raum nicht.

Was wünschst du dir denn von der Gesellschaft? Weniger Stigma. Mehr Zuhören. Mehr Menschlichkeit. Neurodivergente Personen sind keine „Problemfälle“. Sie sind oft die, die am meisten lieben, fühlen und geben. So empfinde zumindest ich das. Wir müssen aufhören, „anders sein“ als Gefahr zu sehen – und anfangen, es als Bereicherung zu verstehen. Das gilt für alle Menschen.

