Helmut Newton: Kunst, Riviera und Jetset

Helmut Newton: Jude Law, Monaco 2001, © Helmut Newton Foundation

Ab Anfang September zeigt die Helmut Newton Stiftung in Berlin ihre neue Doppelausstellung „Newton, Riviera | Dialogues. Collection FOTOGRAFIS x Helmut Newton“.

Helmut Newton: Grand Hôtel du Cap, Marie Claire, Antibes 1972, © Helmut Newton Foundation

Bereits im Sommer 2022 kuratierten Stiftungsdirektor Matthias Harder und Guillaume de Sardes die Ausstellung „Newton, Riviera“ in der Villa Sauber in Monte-Carlo – ein Ort, der Helmut Newton in seinen späten Jahren besonders prägte. Zum ersten Mal stand die Riviera, Newtons Wohnort ab den 1980er-Jahren, im Fokus einer Ausstellung. Viele seiner ikonischen Bilder sind genau dort entstanden. Teile dieser Schau werden nun auch in Berlin gezeigt – als spannender Gegenpol zur parallelen Präsentation „Dialogues. Collection FOTOGRAFIS x Helmut Newton“. Damit setzt die Stiftung die Beschäftigung mit Newtons wichtigsten Lebensstationen nach den erfolgreichen Ausstellungen „Hollywood“ (2022) und „Berlin, Berlin“ (2024/25) fort.

Foto: M. Rädel Museum für Fotografie

Hintergrundwissen: Ende 1981 zog der als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Fabrikantenfamilie in Berlin geborene Helmut Newton mit seiner Frau June von Paris nach Monte-Carlo. Damit änderte sich nicht nur sein Lebensmittelpunkt, sondern auch sein fotografischer Stil. Statt des eleganten Pariser Flairs prägten nun die mondäne Gesellschaft Monacos und die rohe Kulisse von Betonbaustellen seine Bilder. Doch Helmut Newtons Faszination für die französische Riviera begann lange vor seinem Umzug nach Monaco. Schon 1964 kauften er und seine Frau June ein kleines Steinhaus in der Nähe von Ramatuelle, nicht weit von Saint-Tropez. Dort verbrachten sie nicht nur viele Sommer, sondern arbeiteten auch intensiv – Newton fotografierte unter anderem für die Vogue und den legendären Pentax-Kalender. In der am 4.9. eröffnenden Ausstellung sind viele dieser frühen, teils einzigartigen Vintage-Prints zu sehen – echte Schätze aus seinem Archiv.In den 1980er- und 90er-Jahren fotografierte Helmut Newton gern in Cannes, Nizza und anderen Orten an der Riviera – immer auf der Suche nach besonderen Motiven für seine Mode-Shootings. Auch nachts ließ er sich inspirieren und hielt vom Balkon in Monaco das stille Meer fest. Mitte der 1990er entstanden ähnliche, stimmungsvolle Landschaftsbilder in Berlin. Diese Arbeiten zeigte er 2001 in seiner letzten großen Ausstellung „Sex and Landscapes“. Zur Eröffnung der Helmut Newton Stiftung 2004 waren sie wieder zu sehen – und jetzt, über 20 Jahre später, kehren viele dieser Originale in großem Format zurück. Der Kreis schließt sich in Newtons Heimatstadt Berlin.

4.9.25 – 15.2.26, „Newton, Riviera“, Helmut Newton Foundation, Museum für Fotografie, Jebenstraße 2, Berlin, S+U Zoologischer Garten, www.museum-fuer-fotografie

