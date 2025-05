Identität durch Kunst „entlarven“

× Erweitern Bild: Fran Speicher

Die Ausstellung „Dressed for the Occasion“ lädt dich ein, die „Charaktere“ zu entdecken, die wir täglich spielen – in Stockholm.

Der teilnehmende Künstler Fran Speicher verrät dazu überschwänglich: „Besuche uns am Freitag, den 30. Mai um 18 Uhr im Detroit Stockholm (Roslagsgatan 21), wo die Künstler Paula Elion, ich und Diego Giunta der Frage nachgehen, wie Kleidung uns prägt. Entdecke lebendige Identitäten und die Geschichten hinter unseren alltäglichen Masken“. Einen Dresscode verrät der auch: „Was auch immer DICH am glücklichsten macht!“

Über Fran Speicher: Seine Werke zeichnen sich durch eine lebendige Farbpalette und eine Mischung aus verschiedenen Kunststilen wie Kubismus, Expressionismus, Pop-Art und japanischer Kunst aus. Er nutzt diese Einflüsse, um die Mehrdeutigkeit von Weiblichkeit und Männlichkeit zu erforschen und in seinen Arbeiten darzustellen. Speicher beschreibt seine Kunst als eine Möglichkeit, Emotionen und Leben auszudrücken, und betont die Bedeutung von Farben als Quelle der Inspiration und Lebensenergie.

