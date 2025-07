Nachgefragt bei intercity_art_

Seine Fotos sind provokant, erotisch und einfach gut. Was dieser Content Creator aus Wien allein oder gemeinsam mit anderen Künstler*innen erschafft, begeistert. Wir haben einmal nachgefragt.

Wann hat deine künstlerische Reise begonnen? Als Model stand ich vor drei Jahren zum ersten Mal vor der Kamera. Künstlerisch tätig bin ich allerdings schon, seit ich neun Jahre alt bin – damals habe ich meinen ersten Zeichentrickfilm gemacht. Mit 22 kam ich zum Spielfilm, weil ich sehr gerne mit Menschen arbeite. Vor allem habe ich Regie geführt und Filme mit queeren Themen realisiert. 2023 habe ich dann meine erste queere Webserie veröffentlicht. Erst danach stand ich häufiger selbst vor der Kamera.Vor eineinhalb Jahren habe ich meine Leidenschaft für Live Posing entdeckt – seitdem liebe ich es, mit verschiedenen Künstler*innen an neuen Bildern zu arbeiten. Damit kehre ich auch ein Stück weit zu meinen Wurzeln zurück, denn ich zeichne selbst sehr gerne.

Deine Bilder sind ziemlich erotisch – gab es da nie Probleme mit den Social-Media-Plattformen? Ja, natürlich gab es da manchmal Schwierigkeiten. Erst gestern wurde ein Bild von mir auf Instagram gelöscht. Das ist bei mir leider nicht anders als bei vielen anderen. Ich versuche aber, mich darüber nicht aufzuregen.

Was ist dir bei einem Bild wichtig? Wenn ich mit einem Fotografen zusammenarbeite, schaue ich mir zuerst sein Portfolio an, um zu sehen, ob mir sein Stil gefällt. Vertrauen ist mir dabei besonders wichtig – ohne Vertrauen können keine guten Bilder entstehen. Mir ist es wichtig, dass ein Bild eine besondere, einzigartige Ästhetik hat. Am liebsten mag ich es, wenn es auch etwas Magisches ausstrahlt. Außerdem bringe ich gerne meine Emotionen mit ein, damit das fertige Bild eine Geschichte erzählt.

Und was vermeidest du? Wie bereits erwähnt: Ich arbeite nur mit Menschen, denen ich vertraue. Vertrauen hat für mich oberste Priorität.

www.instagram.com/intercity_art_, linktr.ee/intercityart, www.youtube.com/@intercity_art2