Mach es gut, EVA!

Foto: M. Rädel EVA & ADELE ADELE (links) und EVA

Expand Foto: M. Rädel „Schon von Kindesbeinen an, interessierte mich die Inszenierung Dame, die ich anhand meiner Mutter studierte. Ich hatte aber nie Interesse daran, mein Geschlecht zu wechseln. Meine Mutter war eine Art Superdame. Sie war mein Vorbild. Die Dame ist ein Kunstwerk, das lernte ich. All diese vielen Details, die eine Dame ausmachen. Über Frauen hatte ich keine Ahnung, aber über das Dame-Sein.“

Und danke. Danke dafür, dass du zusammen mit ADELE heteronormative Geschlechterstereotypen hinterfragt und aufgebrochen hast. Danke für die mutige LGBTIQ*-Sichtbarkeit in einer Zeit, als das noch viel gefährlicher war. Danke für die Kunst. Und danke, dass ihr so beruhigend und inspirierend wart.

Heute mussten wir es auf Instagram lesen: „EVA ist heute zurück in die Zukunft gegangen.Sie hat diese Welt verlassen und die ewige Bühne betreten. Ihr Glaube an die Kraft der Kunst war unendlich. FUTURING“. Wenige Worte, aber Worte voller Liebe und Zuversicht auf das, was da noch kommt. Gepostet von ADELE, der Partnerin in allen Lebensbereichen. Die queere Community und die Kunstwelt hat einen wirklich lieben Menschen verloren, einen Menschen, der inspirierte und vielen, vielen trans* Menschen Kraft gab.

EVA & ADELE kamen aus der Zukunft – und veränderten die Gegenwart – FUTURING **. Jahrzehnte bevor die gesellschaftliche Debatte über Geschlecht, Identität und Sichtbarkeit Fahrt aufnahm, lebten EVA & ADELE eine radikale Vision von Freiheit und Selbstbestimmung. Als lebende Kunstfigur durchbrachen sie festgefahrene Kategorien von Mann und Frau, Alltag und Performance, Kunst und Leben. Glatzköpfig, synchronisiert bis ins Detail, in aufwendigen, farbenfrohen Outfits, die gängige Geschlechternormen ins Wanken brachten, bewegten sie sich wie Erscheinungen durch Galerien, Museen, Fußgängerzonen und Talkshows – stets miteinander, stets in Performance, stets mit Haltung. Ihr Leitsatz: „Over the Boundaries of Gender.“ Und genau das taten sie. Sie lebten nicht nur jenseits der Geschlechtergrenzen, sie zelebrierten diese Grenzüberschreitung als Akt der Liebe, der Kunst und der Utopie. Für manche waren sie irritierend, für andere eine Inspiration, für queere Menschen oft ein leuchtendes Vorbild. Denn wer sie sah, sah, dass andere Formen des Seins möglich sind – sichtbar, selbstbewusst, glamourös. Sie nahmen sich den Raum, den viele nie hatten. Und sie taten es konsequent: öffentlich, kunstvoll, kompromisslos. Nun ist EVA nicht mehr bei uns ... Unsere Gedanken sind bei ADELE. Gute Reise, EVA. www.evaadele.com

** Eine 1991er-Worterfindung des Künstlerpaares: Sie kamen aus der Zukunft.