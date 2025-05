Radikale, raumgreifende In-situ-Malerei

× Erweitern Foto: Jens Ziehe Katharina Grosse Katharina Grosse, „Wunderbild – Westwall“, 2018, Acryl auf Stoff, Installationsmaße: 1.450 x 5.620 x 670 cm und 1.450 x 5.490 x 690 cm, Copyright: © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Expand Foto: L. Hofmann Katharina Grosse

Vom 5. Juni bis 14. September zeigen die Deichtorhallen Hamburg die Kunst von Katharina Grosse. Und mit der Installation „Wunderbild“ zudem eines ihrer bedeutendsten Werke – zusammen mit „Erdraum“, einer brandneuen Arbeit, die die Künstlerin extra für die Ausstellung entwickelt hat.

Die Künstlerin Katharina Grosse, geboren 1961 in Freiburg im Breisgau, ist bekannt für ihre spektakulären, farbgewaltigen Malereien, mit denen sie Räume, Gebäude und sogar ganze Landschaften verwandelt. Ihre Werke brechen alle Regeln klassischer Malerei – Grosse sprayt über Wände, Böden, Decken hinweg und schafft dabei intensive, beinahe greifbare Welten, die man nicht nur sieht, sondern richtig spürt. Wer ihre Arbeiten erlebt, bekommt ein völlig neues Gefühl für Raum, Farbe und das eigene Verhältnis zur Umgebung.

Die Ausstellung „Wunderbild“ in der Halle für aktuelle Kunst erfreut zudem mit ausgewählten Leinwandbildern sowie noch nie gezeigten Zeichnungen und Skizzenbüchern. Es gibt viel zu entdecken! Ein besonderes Highlight: der Film zum Making-of – mit exklusiven Einblicken in die kreative Welt der Künstlerin. www.katharinagrosse.com

× Erweitern Foto: Jens Ziehe Katharina Grosse Katharina Grosse, „Wunderbild – Eastwall nach Norden“, 2018 (Detail), Acryl auf Stoff, Installationsmaße: 1.450 x 5.620 x 670 cm und 1.450 x 5.490 x 690 cm, Copyright: © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Die ab 1911 erbauten Deichtorhallen Hamburg, direkt am Wasser und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kreativquartier Oberhafen, zur Speicherstadt und zur HafenCity mit der Elbphilharmonie gelegen, zählen zu den bedeutendsten Institutionen für zeitgenössische Kunst und Fotografie in Europa. Mit insgesamt drei Ausstellungshäusern – der Halle für aktuelle Kunst, dem Haus der Photographie und der Sammlung Falckenberg – präsentieren sie an zwei Standorten auf rund 10.000 Quadratmetern ein vielfältiges Programm. Damit gehören sie zu den größten Ausstellungshäusern ihrer Art in Europa. www.deichtorhallen.de

