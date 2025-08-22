Schwule Kunst, die mitten ins Herz trifft!

× Erweitern Foto: @ringo.photography24 Ringo Sommerfeld

Ringo Sommerfeld machte schon mit bei „Mein Schwules Auge“ und ist regelmäßig bei prideART dabei. Hier haben wir ein neues Feature mit ihm.

„Meine Fotografie lebt von der Balance zwischen Planung und Loslassen. Auch wenn ich oft mit einer Idee in ein Shooting starte, lasse ich immer Raum für Spontanität“, so der Künstler aus Sachsen über seine Kunst.

„Genauso gerne beginne ich ganz ohne Konzept, um mich einzig von der Energie des Ortes und der Person inspirieren zu lassen – denn oft entstehen gerade in diesen Momenten die magischsten Bilder“, fährt der Leipziger fort. „Gleichzeitig liebe ich es, auf der Straße unterwegs zu sein, von Fremden inspiriert zu werden und sie spontan zu fragen, ob sie Lust auf ein kurzes Shooting haben, um ihnen ein einzigartiges Bild zu schenken.“ www.instagram.com/ringo.photography24, www.facebook.com/ringo.sommerfeld.1