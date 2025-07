Tom-of-Finland-Skulpturen

Kunst! Kunst, die zudem noch Ordnung in deine Bibliothek bringt, denn Durk, der „vollendete Lederkerl“ und Pekka, der „kernige finnische Arbeiter“ in Stiefeln und Mütze, sind zwei Skulpturen, die als Buchstützen konzipiert wurden.

Expand Foto: www.taschen.com Tom_of_Finland_Packaging_190625_Leerschuss.jpg Pekkas Pracht können wir hier nicht unzensiert zeigen ...

Tom of Finlands Werk prägte ab den 1960er-Jahren eine visuelle Ästhetik der männlichen Homosexualität, die durch Selbstbewusstsein, Stolz und eine betont maskuline Darstellung gekennzeichnet war. Seine Figuren, oft athletisch, jung und stilisiert, entwickelten sich zu Ikonen einer subkulturellen Identität. Die von Tom of Finland (8. Mai 1920 – 7. November 1991) in seinen Federzeichnungen und Comics geschaffenen Männer, oft als „Tom’s Men“ bezeichnet, ermutigten viele seiner Anhänger, tradierte Rollenbilder zu hinterfragen und ein selbstbewusstes Selbstverständnis als homosexuelle Männer zu entwickeln. Der „Tom’s Man“ verkörpert ein Idealbild männlicher Selbstsicherheit und körperlicher Präsenz: jung, muskulös und bis ins Detail stilisiert. Seine Identität ist untrennbar mit einem offenen und selbstverständlichen Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung verbunden.

Und zwei von ihnen kannst du dir jetzt in deine Wohnung stellen. Denn der Kölner TASCHEN Verlag präsentiert 2025 seine Tom-of-Finland-Buchstützen (lackiertes Gusskunstharz, Höhe 32,5 cm, Sockel 15,2 x 15,2 x 2 cm, ISBN 978-3-8365-7947-6), entworfen von Daffy London.

