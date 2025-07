Zwischen Selfie und Sonnenuntergang: Robert C. Rore zeigt „Männerglühen“

× Erweitern Bild: Robert C. Rore Kunstbehandlung, Alpen, schwul

Expand Bild: Robert C. Rore Kunstbehandlung, Alpen, schwul

Was passiert, wenn Alpenromantik auf Instagram-Momente trifft? In seiner neuen Ausstellung wirft Robert C. Rore einen frischen Blick auf Körper, Natur und Vergänglichkeit – und bringt dabei Männlichkeit zum Leuchten.

Im Mittelpunkt dieser Ausstellung in der Kunstbehandlung steht ein Naturphänomen, das viele nur aus Urlaubsfotos kennen: das Alpenglühen – dieser kurze, magische Moment, in dem die Berge im letzten Licht des Tages aufglühen. Doch statt klassischer Bergidylle sieht man hier einen Downhill-Biker, der das Licht nutzt – für ein Selfie. Kein Hirsch im Abendlicht, keine nostalgische Postkartenstimmung. Stattdessen: Action, Körper, Technik. Robert C. Rore macht daraus etwas Eigenes: Männerglühen – eine Metapher für männliche Präsenz, die gleichzeitig kraftvoll und vergänglich ist. Seine Bilder zeigen Körper im Sonnenuntergang – trainiert, verschwitzt, lebendig. Aber auch nachdenklich. Es geht um Stärke und Schönheit, aber genauso um Vergänglichkeit, ums Älterwerden, um das, was bleibt, wenn der Glanz langsam verblasst. Schönheit, die nichts beweisen muss. Die einfach da ist – wie das Alpenglühen: strahlend, intensiv, und dann wieder weg. Trotz der oft leichten, fast spielerischen Bildsprache bleibt ein tiefer Nachhall. In einer Welt, in der Männlichkeit oft laut, hart und überinszeniert daherkommt, zeigt diese Ausstellung eine andere Seite: ruhig, sensibel, mit Humor – und voller Licht.

28.8. – 4.10., „Männerglühen – Jahresausstellung von Robert C. Rore“, Kunstbehandlung.KG Ausstellungsraum, Müllerstraße 40, München

Besuch uns auf Instagram: