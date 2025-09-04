Ein Stil-Architekt der Moderne ist gegangen

×

× Erweitern Foto: @GiorgioArmani Giorgio Armani

Die Modewelt – und viele weit darüber hinaus – trauert um einen der letzten großen Stilpoeten unserer Zeit. Ein stiller Visionär, der die Welt schöner machte, ist von uns gegangen.

Mit dem Tod von Giorgio Armani verliert die Welt nicht nur einen der einflussreichsten Modeschöpfer unserer Zeit, sondern auch eine Ikone des eleganten Minimalismus, der die Art, wie wir uns kleiden, grundlegend verändert hat. Armani verstarb im Alter von 91 Jahren – und hinterlässt ein Erbe, das weit über Laufstege und Kollektionen hinausreicht.

Seine große Liebe Sergio Galeotti verstarb 1985 an den Folgen von AIDS.

Geboren am 11. Juli 1934 in der Nähe von Mailand, begann er seine Karriere nicht auf dem Zeichenblock, sondern in der Medizin (!). Doch schon bald zog es Armani zur Mode – zunächst als Schaufensterdekorateur bei La Rinascente, später als Designer für Nino Cerruti. 1975 gründete er schließlich zusammen mit seinem langjährigen (Lebens-)Partner Sergio Galeotti das Unternehmen Giorgio Armani S.p.A. – der Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte.

Der bisexuelle Designer revolutionierte die Herrenmode in den 1980er-Jahren mit seinen weichen, ungefütterten Anzügen, die Stärke und Sanftheit zugleich ausstrahlten – trotzdem provozierte er, dass er es nicht mögen, wenn Männer sich „zu schwul“ kleiden würden.

Der Modedesigner prägte einen Stil, der unaufdringlich, aber unverwechselbar war – getragen von Filmstars, Staatsmännern und Business-Eliten auf der ganzen Welt. Mit der Mode von Armani konnte man Macht ausstrahlen, ohne laut zu sein. Doch Giorgio Armani war weit mehr als ein Designer. Er war Unternehmer, Visionär, Humanist. Seine Marke wuchs zu einem Imperium mit Linien für Haute Couture, Prêt-à-porter, Accessoires, Kosmetik, Möbel, Hotels – und dennoch blieb Armani seinem Kern stets treu: einer Ästhetik, die auf Klarheit, Präzision und Zeitlosigkeit setzte. Zurückhaltend im Auftreten, aber kompromisslos in seiner Arbeit, bewahrte sich Armani eine selten gewordene Unabhängigkeit in der Modebranche. Er blieb zeitlebens alleiniger Eigentümer seines Unternehmens – ein Ausdruck seines unerschütterlichen Anspruchs an Qualität und Kontrolle. In einer Zeit des schnellen Konsums und der lauten Modetrends erinnerte uns Giorgio Armani stets daran, dass wahre Eleganz leise ist. Er hinterlässt nicht nur seine Marke, sondern auch ein bleibendes kulturelles Erbe. Die Modewelt verneigt sich in tiefer Dankbarkeit. Addio, Maestro. www.armani.com