Radek Pestka – RDSLAV X KUST.

Das polnische Modelabel kust. präsentiert seine brandneue Bademode „RDSLAV X KUST.“ am Körper von Content Creator DJ Radek Pestka.

„Die Zusammenarbeit mit kust. fühlte sich völlig natürlich an“, sagt Radek Pestka. „Wir teilen die gleichen Werte: durchdachtes Design, bewusste Produktion und die Wertschätzung zeitloser Stücke, die den Test der Zeit bestehen.“

Die Mode wird vollständig in Polen gefertigt und besteht aus Nylon – hergestellt aus Meeresplastik und Reststoffen. Diese Kollektion spiegelt KUST.s anhaltendes Engagement für Kreislaufdesign wider – verantwortungsvoll hergestellte Mode, die sowohl ökologische als auch ethische Auswirkungen berücksichtigt. „Mein Ziel mit dieser Capsule-Kollektion war es, Bademode zu entwerfen, die meinen persönlichen Stil perfekt widerspiegelt – clean, funktional und langlebig“, so der Blogger. „Die perfekte Bademode zu finden, war schon immer eine Herausforderung für mich – etwas, das gut sitzt, sich gut anfühlt und auch noch gut aussieht. Gemeinsam mit kust. haben wir jedes Detail verfeinert: von der Auswahl nachhaltiger Stoffe bis hin zum perfekten Schnitt.Ich habe mich für Schwarz entschieden, weil es meine Garderobe prägt und nie aus der Mode kommt. So entstanden die figurbetonten Slips und die lockeren, gut geschnittenen Shorts. Diese Stücke sind zum Bleiben bestimmt – nicht nur im Kleiderschrank, sondern im Wechsel, Saison für Saison.“ kust.com