Bruce LaBruce inszenierte „Tom of Finland“-Mode

Tom of Finland: Seine Zeichnungen von supermaskulinen Typen in Leder, Uniform oder als coole Daddys kennt #mensch heute auf der ganzen Welt. Touko Valio Laaksonen, besser bekannt als Tom of Finland (8. Mai 1920 – 7. November 1991), ist eine echte Legende, wenn’s um queere Kunst geht. Jetzt gibt es neue Mode mit seiner Kunst!

Große Muskeln, große ..., viel Selbstbewusstsein, jede Menge Erotik – und kein Platz für Scham. Seine Figuren waren stark, sexy und stolz darauf, schwul zu sein. Damit hat Tom ein neues Bild vom schwulen Mann geschaffen: selbstbewusst, begehrenswert und cool. Für viele war (und ist) das pure Befreiung. Passend zum Pride Month Juni gibt es jetzt eine neue Kollektion aus dem Hause der Tom of Finland Foundation – inszeniert von Bruce LaBruce.

„Die Pride Capsule-Kollektion 2025 der Diesel x Tom of Finland Foundation unterstreicht die Botschaft von Meinungsfreiheit, Sexualität und Individualismus, die die gemeinsamen Werte und die Identität beider Partner verankert“, so Creative Director Richard Villani dazu.

