Boney M.

Foto: Legacy Rec.

50 Jahre Boney M. – „The Hits: The Mixes EP Collection Volume 1“

„Never Change Lovers in the Middle of the Night“, „Lovin‘ or Leavin‘“ oder auch „New York City“ – anspruchsvolle Soul- und Disco-Lieder, die auf den Alben oder auch nur auf den Singles zu finden waren.

Jetzt gibt es sie als Vinyl-Sammler-Stücke in einer Box **: „The Hits: The Mixes EP Collection Volume 1“. Ein Geschenk für alle Boney-M.-Fans! 

Über die Band: Gegründet im Jahr 1975 und aufgelöst rund ein Jahrzehnt später, prägte Boney M. die Musikszene mit einer ungebrochenen Hitserie: „Daddy Cool“, „Bahama Mama“, „Sunny“, „Gotta Go Home“, „Malaika“ sowie „Rivers of Babylon“, „Kalimba De Luna“ und „Mary’s Boy Child / Oh My Lord“ zählen bis heute zu den Klassikern. Auch Jahre nach der Trennung 1986 sind sie unvergessen: Remixe und Best-of-Alben schaffen es regelmäßig in die Charts. 2024 wurde die Frontfrau Liz Mitchell von König Charles III. mit dem Order of the British Empire (DER britische Ritterorden) ausgezeichnet – eine ganz besondere Ehrung für eine außergewöhnliche Karriere (wir berichteten). 

** Oder jeweils einzeln.

