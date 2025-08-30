50 Jahre Boney M. – „The Hits: The Mixes EP Collection Volume 1“

Expand Fotos: Sony Music Boney M. Boney M. bestand aus den Sängerinnen Liz und Marcia, dem Tänzer Bobby, Frank Farians Stimme, dem Model Maizie und zwischen 1982 und 1986 noch aus einem zusätzlichen Sänger, Reggie.

„Never Change Lovers in the Middle of the Night“, „Lovin‘ or Leavin‘“ oder auch „New York City“ – anspruchsvolle Soul- und Disco-Lieder, die auf den Alben oder auch nur auf den Singles zu finden waren.

Jetzt gibt es sie als Vinyl-Sammler-Stücke in einer Box **: „The Hits: The Mixes EP Collection Volume 1“. Ein Geschenk für alle Boney-M.-Fans!

Über die Band: Gegründet im Jahr 1975 und aufgelöst rund ein Jahrzehnt später, prägte Boney M. die Musikszene mit einer ungebrochenen Hitserie: „Daddy Cool“, „Bahama Mama“, „Sunny“, „Gotta Go Home“, „Malaika“ sowie „Rivers of Babylon“, „Kalimba De Luna“ und „Mary’s Boy Child / Oh My Lord“ zählen bis heute zu den Klassikern. Auch Jahre nach der Trennung 1986 sind sie unvergessen: Remixe und Best-of-Alben schaffen es regelmäßig in die Charts. 2024 wurde die Frontfrau Liz Mitchell von König Charles III. mit dem Order of the British Empire (DER britische Ritterorden) ausgezeichnet – eine ganz besondere Ehrung für eine außergewöhnliche Karriere (wir berichteten).

** Oder jeweils einzeln.