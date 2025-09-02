Familiensache: Dido & Bruder & Sister Bliss

×

× Erweitern Fotos: @Faithless, M. Rädel Dido ist bekannt für ihre sanfte, klare Stimme und die Mischung aus Pop, Electronica und Singer-Songwriter-Elementen in ihrer Musik.

Von Anfang an war die Schwester der Faithless-Producers Rollo mit dabei in Sachen Musik, sang etwa bei Hits wie „Salva Mea“, „Feelin' Good“ und „One Step Too Far“. Am 4. September kommt eine erneute Zusammenarbeit raus.

„Find a Way“ – ein Lied, das in anderer Form auf dem kommenden Album „Champion Sound“ (wir berichteten) zu hören sein wird, dem ersten der Band seit dem Tod von Sänger Maxi Jazz (1957 – 2022). Bei der neuen Version, die am 4. September digital veröffentlicht wird, singt Dido – selbst berühmt für Hits wie „Here with Me“, „No Freedom“, „Thank You“ und „White Flag“ mit. Herausgekommen ist ein klasse Klub-Track, der (wie immer bei Faithless) auch daheim und mit Kopfhörern einen ultimativen Musikgenuss bietet und für jede Menge Endorphine sorgt!

Expand Foto: Blue Laybourne Sister Bliss komponierte zusammen mit Rollo Klassiker wie „We Come 1“, „ God Is a DJ“, „Mass Destruction“, „Bombs“ und natürlich „Insomnia“.

Hintergrundwissen: Die britische Singer-Songwriterin, die am 25. Dezember 1971 in London geboren wurde,. hatte ihren musikalischen Durchbruch hatte zunächst als Stimme bei der Trip-Hop-/Dance-Band Faithless, bei der ihr Bruder Rollo mitwirkte. Ihr Debütalbum „No Angel“ schlug 1999 ein wie eine Bombe – Songs wie „Hunter“ liefen im Radio rauf und runter und machten sie zur Pop-Ikone der frühen 2000er. Besonders erfolgreich war sie auch mit dem Album „Life for Rent“ (2003), auf dem unter anderem die Hitsingle „Sand in My Shoes“ zu finden ist – ein melancholisch-melodischer Song über Sehnsucht und die kleinen Fluchten aus dem Alltag. Auch im Filmbereich ist Dido vertreten: Für einen der „Sex and the City“-Kinofilme steuerte sie das Lied „Everything to Lose“ bei, der auf dem Soundtrack vertreten ist und ihre Verbindung zur Popkultur noch einmal unterstreicht. Didos letztes Album „Still on My Mind“ war 2019 ein weltweiter Top-10-Erfolg. Jetzt am Donnerstag gibt es neue Musik von ihr!

Besuch uns auf Instagram: