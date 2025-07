Ewige Liebe und Schmetterlinge

× Erweitern Foto: Scott E. Schwimer Mike Maimone

Expand Das Cover scheint von Andy Warhol inspiriert zu sein.

Singer-Songwriter Mike Maimone veröffentlicht mit „Butterfly“ eine berührende neue Single, die vom Verlust seines Partners inspiriert wurde. Entstanden in einer Phase intensiver Trauer, ist „Butterfly“ eine leuchtende Hommage an unvergängliche Liebe, spirituelle Verbundenheit und stille Zeichen, die uns zeigen: Die Menschen, die wir lieben, bleiben für immer ein Teil von uns.

Das neue Lied bildet das emotionale Zentrum von Maimones kommendem Album „Guess What? I Love You“. Während die erste Albumhälfte mit lebensfrohen, sinnlichen Stücken die glücklichen Jahre mit seinem Partner Howard feiert, widmet sich die zweite Seite den dunkleren Momenten – die Leukämie-Diagnose und den Tod seines Howards. Auch markiere „Butterfly“ auf der zweiten Albumhälfte ein Wendepunkt: der Moment einer inneren Wiedergeburt. „Wir gehen nie weiter, wir gehen vorwärts“, verrät der Künstler. „In diesem Lied geht es darum, Howard mit mir zu tragen.“

Foto: M. Rädel
Entstanden sei das Lied in tieftraurigen Momenten, in den letzten Stunden seines Partners Howard.

Entstanden sei „Butterfly“ in tieftraurigen Momenten, in den letzten Stunden seines Partners Howard. Der Sänger saß an seinem Krankenbett und las ihm Nachrichten von Freunden und Angehörigen vor. Eine davon stammte von Dr. Jennifer Ashton, die schrieb: „Schickt mir Schmetterlinge.“ Was sie nicht wusste: Schmetterlinge hatten für Howard eine besondere Bedeutung – seit dem Tod seiner Mutter, die ihm versprochen hatte, ihm in Form von Schmetterlingen Zeichen aus dem Jenseits zu senden. Nur wenige Tage nach Howards Tod sei tatsächlich ein Schmetterling auf seinem Toast in einem Straßencafé gelandet – ein so berührender Moment, dass Howard ein Foto davon auf seinem Schreibtisch aufbewahrt. Kurz nach Howards Tod machte sich Mike Maimone gemeinsam mit Freunden auf eine spontane Reise nach Mexiko. Kaum hatten sie ihre Villa betreten, sei ihnen ein großer Schmetterling entgegengeflattert. „Hallo, Howard“, habe Maimone da gerührt geflüstert. Nur wenige Schritte weiter entdeckte er ein Klavier im Eingangsbereich – die Marke: „Howard“. Umgeben von Schmetterlingen, die sie während der gesamten Woche begleiteten, setzte sich Maimone schließlich an dieses Klavier. Dort entstand „Butterfly“, das am 11. Juli erscheint. mikemaimonemusic

