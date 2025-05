Alles nur geklaut? Chicane contra Calvin Harris

×

Hat Calvin Harris nun kopiert oder ist sein Lied „Blessings“ nur inspiriert von Chicanes Klassiker „Offshore“? Zumindest der Producer von Chicane hat dazu eine eindeutige Meinung.

Calvin Harris' Hit „Blessings“ wird von vielen Musikkenner*innen als eine deutliche Referenz an Chicanes Trance-Klassiker „Offshore“ aus dem Jahr 1996 interpretiert. Die Parallelen zwischen beiden Stücken sind unüberhörbar: Charakteristisch sind insbesondere die atmosphärischen, träumerisch anmutenden Synthesizer-Klänge sowie eine vergleichbare melodische Struktur, die stark an die Ästhetik der balearischen Trance-Ära erinnert. Offshore, produziert von Nick Bracegirdle (alias Chicane) in Zusammenarbeit mit Leo Elstob, gilt bis heute als einer der stilbildenden Tracks des Trance-Genres der 1990er-Jahre und hat maßgeblich zur Popularisierung dieser elektronischen Stilrichtung beigetragen.

Obwohl es keine offiziellen Aussagen von Calvin Harris zu „Blessings“ gibt, äußerte sich Nick Bracegirdle, der Produzent von Chicane, kritisch zu dem Song. Er bezeichnete „Blessings“ auf Social Media als „praktisch ein Plagiat“ und kritisierte Harris dafür, die Melodie von „Offshore“ ohne Genehmigung verwendet zu haben. Bracegirdle betonte, dass er keine Erlaubnis für die Nutzung seiner Musik gegeben habe und dass der Track „praktisch ein Plagiat“ sei.

In der Musikwelt ist es nicht ungewöhnlich, dass Künstler*innen sich von früheren Werken oder Künstler*innen inspirieren lassen, etwa Blur von Nirvana bei „Song 2“ oder Lisa Stansfield von Barry White – mit dem sie dann auch ein erfolgreiches Duett aufnahm („All Around the World“). Gleichzeitig sind bei der Verwendung von musikalischen Elementen wie Samples oder Melodien klare urheberrechtliche und ethische Rahmenbedingungen zu beachten. Ohne die ausdrückliche Zustimmung der Rechteinhaber oder eine entsprechende Lizenzierung kann eine solche Anlehnung rechtlich als Urheberrechtsverletzung gewertet werden. Im vorliegenden Fall erweckt Blessing von Calvin Harris den Eindruck, über eine bloße Hommage hinauszugehen – die Ähnlichkeit zu Chicanes „Offshore“ lässt vielmehr den Verdacht einer nicht autorisierten Übernahme aufkommen. Diese Einschätzung wird durch die deutliche öffentliche Kritik von Nick Bracegirdle selbst, dem Kopf hinter Chicane, zusätzlich untermauert. Aber ja, schön sind beide Lieder. Bei uns kannst du in beide Lieder reinhören.

