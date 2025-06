Barbra Streisand: „The Secret of Life: Partners, Volume Two“

×

Barbra Streisand

Die Liste der Erfolge der mehrfach ausgezeichneten Schauspielerin und Sängerin ist lang: „Woman in Love“ (mit den Bee Gees), „You Don’t Bring Me Flowers“, „No More Tears (Enough Is Enough)“ (mit Donna Summer), „Papa, Can You Hear Me?“ sowie „Tell Him“ mit Céline Dion und viele Evergreens mehr gehen (mit) auf ihr Konto.