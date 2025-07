Boy George – „The World Is Cool“

×

Der legendäre Bunte hat endlich wieder neue Musik veröffentlicht! „The World Is Cool“ ist eine herrlich sommerliche Popnummer, begleitet von einem poppigen Video im Pop-Art-Stil. Und eine starke Nummer von seinem brandneuen Album „SE18“.

Gesanglich zeigt sich der Queer in Höchstform – das Zusammenspiel mit dem großartigen Chor ist ein wahrer Ohrenschmaus! Und dann ist da noch diese feine Prise Melancholie, die Boy Georges Musik schon immer so tiefgründig und anziehend gemacht hat. Seine Stimme besitzt einfach eine außergewöhnlich soulige und warme Klangfarbe. „The World Is Cool“ ist Soul-Pop-Dance vom Feinsten – hoffentlich wird der Song auch in Deutschland ein Hit!

Der 1961 Geborene zählt nicht nur zu den prägenden queeren Popikonen und exzentrischsten Persönlichkeiten der internationalen Musikszene, sondern gilt auch als eine bedeutende Figur innerhalb der LGBTQ*-Bewegung: Boy George war selbstverständlich queer und sichtbar in einer Zeit, als die Politik und Gesellschaft noch meist offen homo- und queerphob war. Als Sänger der erfolgreichen Band Culture Club sowie des Projekts Jesus Loves You prägte Boy George insbesondere in den 1980er- und 1990er-Jahren den Pop- und New-Wave-Sound einer ganzen Generation. Zu seinen größten Erfolgen zählen weltbekannte Titel wie „Karma Chameleon“, „I Just Wanna Be Loved“, „Do You Really Want to Hurt Me?“, „Everything I Own“, „Bow Down Mister“ und „Run“ (mit SASH!). Auch als Solokünstler und DJ feierte er immer wieder Erfolge in den internationalen Charts. Seine Musik zeichnet sich durch eine genreübergreifende Vielfalt aus – von Reggae und Soul über Dance bis hin zu elektronischen Einflüssen. Ein interessanter Fakt am Rande: Den Song „The Crying Game“, der 1992 große Bekanntheit erlangte, schrieb Boy George in Zusammenarbeit mit den Pet Shop Boys – ein weiteres Beispiel für sein feines Gespür für Popkultur und Kollaborationen mit anderen stilprägenden Künstler*innen seiner Zeit. boygeorgeandcultureclub.net