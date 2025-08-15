„Boys Etc.“ ☆ Eric Kupper remixte

× Erweitern Foto: Mike Ruiz

Expand Eric Kupper & Diana Ross Eric Kupper räumte unlängst mit Remixen von Diana Ross ab.

Rod Thomas, geboren in Wales, ist allen Indie-Fans ein Begriff, die offen gegenüber Indie-Pop & Elektro sind. Denn genau das macht er als Bright Light Bright Light. Eigentlich!

☆ Nach Touren und Konzerten mit unter anderem Elton John und den Scissor Sisters sowie einem Sylvester-Remix arbeitete er jetzt mit DJ-Ikone Eric Kupper zusammen. Ein DJ und Producer, der schon Diana Ross und Chic zu Klub- und Charts-Ehren brachte. Und Bright Light Bright Light wagt gerne Neues – nicht ohne Grund sind auch die Pet Shop Boys ziemlich angetan von ihm. Am 22. August erscheint seine Remix-EP „Boys Etc.“ – wir sind gespannt.

Über den Künstler: Bright Light Bright Light (geboren am 30.10.1982) arbeitete unter anderem schon mit Cher zusammen. Seit den frühen 2010er-Jahren veröffentlicht er Musik unter dem Namen Bright Light Bright Light – ein Zitat aus dem Film „Gremlins“ (!). Der Queer startete seine Karriere mit akustischem Folk, wechselte aber später zur elektronischen Musik. Sein Debütalbum „Make Me Believe in Hope“ erschien 2012. Es folgten weitere Alben wie „Life Is Easy“ (2014), „Choreography“ (2016), „Fun City“ (2020) und „Enjoy Youth“ (2024). Der Sänger wurde mehrfach ausgezeichnet, etwa. für sein soziales Engagement und seine Arbeit im Tierschutz. Aktuell lebt und arbeitet er in New York City.

