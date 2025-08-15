„Bulletproof“ – Contemporary Dance trifft auf Pop

× Erweitern Foto: Szene aus dem Video zu „Bulletproof“

Expand Foto: Kerron Riley Fabian Raad

Fabian Raad ist ein deutscher Sänger und Musikproduzent, der jetzt in Amsterdam lebt. Seine Tante war übrigens Joy Fleming – und auch er macht Musik. Wie das klingt, siehst und hörst du hier bei uns.

Nach seinem genreübergreifenden Album „The Audacity“ kehrt der queere Musiker jetzt im heißen Hochsommer mit „Bulletproof“ zurück – mit einer trotzigen Pop-Hymne über Selbstwert, Überleben und das Strahlen trotz aller Widrigkeiten. Unser Video des Tages. ditto.fm/bulletproof-fabian-raad