Dance-Klassiker auf Vinyl

Die Menschen im Video waren meist nicht die wirklichen Rapper und Sänger*innen, bei „Take Me Away" etwa schrie Disco-Legende Loleatta Holloway.

Ende der 1980er-Jahre landete das Projekt erste Erfolge in den britischen Charts, etwa mit Tracks wie „Helyom Halib“ und „Bauhaus“. Im deutschsprachigen Raum startete die Erfolgsgeschichte allerdings erst 1993 richtig durch: Die mittlerweile legendäre Nummer „U Got 2 Know“ entwickelte sich zunächst zum Klubhit – und stieg dann auch in die Charts ein.

Es folgte ein Hit nach dem anderen: Mit raffinierten Dance-Produktionen wie „Move On Baby“, „U & Me“, „Be My Baby“ und „Tell Me the Way“ war Cappella aus der europäischen Dance-Szene nicht mehr wegzudenken.

Dabei spielte es für viele kaum eine Rolle, dass die Gesichter in den Musikvideos nicht immer identisch mit den Stimmen hinter den Songs waren. Und es wird noch kurioser: Der Refrain von „U Got 2 Let the Music“ stammt ursprünglich aus einem Sample, gesungen von einem Cis-Mann, obwohl er im Track deutlich femininer klingt. Bis 1998 waren Cappella mit diesem Konzept erfolgreich, dann wurde das Projekt von Gianfranco Bortolotti erst mal auf Eis gelegt, hin und wieder gibt es Remixe und auch mal neue Lieder, die es dann in diverse Charts schaffen. Wer den klassischen Sound von Cappella hören will, der/die ist mit der „Best of“-Vinyl bestens beraten. Unsere Anspieltipps sind „Helyom Halib“ und „Move It Up“.

