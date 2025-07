„Déepalma Ibiza 2025“ – Bass, Beats & Melody

×

× Erweitern Foto: M. Rädel Neben Eurodance ist House die dominierende Musikart auf queeren Partys auf der ganzen Welt. Am Strand kommen die Tracks aber auch super!

Expand Warum House House heißt? Nun, der erste Klub, der sich dieser Musikart widmete, war das Warehouse in Chicago.

Déepalma Records veröffentlichte gerade wieder eine neue 3CD aus ihrer bei Sammler*innen so begehrten „Déepalma Ibiza“-Reihe. Drei Tontränger voller Klubhits mit Ibiza-Bezug. Unterteilt wurde die 2025er-Ausgabe wieder in drei musikalische Bereiche: „Sunset Moods“, „Pool Party Grooves“ und „Beach Feelings“.

Sonnenuntergang am Playa d’en Bossa, feiner Sand unter den Füßen, das Rauschen des Meeres im Hintergrund – und dann beginnt der Beat. Sanfte House-Klänge bauen sich langsam auf, die Bass Drum pulsiert, die Crowd beginnt zu tanzen. Willkommen auf Ibiza, der Insel, auf der Musik, Freiheit und Lebenslust zu einem einzigartigen Gefühl verschmelzen. Hier ist Musik mehr als nur Beschallung – sie ist Lebensstil. Und kein Genre verkörpert die Insel-Atmosphäre so sehr wie House.

Von entspannten Deep-House-Grooves am Strand bis zu euphorischen Peak-Time-Momenten in legendären Klubs wie dem Ushuaïa, Amnesia oder Pacha – Ibiza ist ein Paradies für Musikliebhaber*innen und DJs gleichermaßen. Die Szene lebt von den DJ-Sets, die oft direkt am Meer gespielt werden. In Beachbars wie Blue Marlin oder Café Mambo treffen internationale Acts auf entspannte Strand-Vibes, während die Sonne langsam im Meer versinkt. Die typischen Ibiza-Mixe sind mehr als nur Playlists – sie sind kunstvoll arrangierte musikalische Reisen, oft mit überraschenden Remixen, emotionalen Vocals und hypnotischen Beats. Und „Déepalma Ibiza 2025“ bringt dir den Sound der Insel direkt nach Hause! deepalma.com