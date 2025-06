„Different Kind of Love“ – Tom Gregory

× Erweitern Katharina Holste DEEZO, mgee RAKATA - 1

Expand Der britische Songwriter Tom Gregory bleibt seinem Ruf für persönliche Texte treu: In seinem neuen Lied „Different Kind of Love“ verarbeitet er verpasstes Liebesglück, Schmerz und innere Leere. Trotzdem zieht die Nummer nicht runter.

Der britische Popsänger Tom Gregory, Jahrgang 1995, feierte mit Songs wie „River“, „Fingertips“ und „Dive“ (mit Lost Frequencies) große Radioerfolge. Jetzt hat er eine neue Single am Start – und wir zeigen dir das Video dazu.

„‘Different Kind of Love’ entstand in einer Zeit, in der ich glaubte, dass ich womöglich nie den richtigen Menschen für mich finden würde. Auf Partys oder in anderen Situationen fühlte ich mich daher häufiger fehl am Platz – so als ob ich einfach zu speziell, zu anders wäre, um überhaupt je so eine echte, tiefe und intensive emotionale Verbindung zu irgendwem aufbauen zu können“, verrät der 29-jährige Musiker dazu schriftlich über die neue Single. „Es geht um die Isolation, die basierend auf diesem Gefühl entstehen kann, und um die Erkenntnis, dass die Liebe natürlich nicht einem Standard-Drehbuch folgen muss, um wahrhaftig oder wichtig zu sein.“