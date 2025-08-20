„Dominik & ich“ – Daniel Johnson

× Erweitern Foto: @danjohnsonofficial Der Künstler lebt in Freiburg und Berlin.

Am Freitag erscheint die neue Single des Wahlberliner Schlagersängers: „Dominik & ich“. Queerer Deutsch-Pop, das ist immer noch selten. Über das Lied verrät der Musiker Folgendes:

„In der Zeit, in der wir leben, sollte es für jeden selbstverständlich sein, zu sich und seiner Liebe stehen zu können.“ Das ist leider zwar noch immer nicht so einfach möglich und etwa in der Berliner U-Bahn oder auf Dorffesten extrem gefährlich, aber immerhin ein schöner Gedanke. Empowerment durch die Musik!

Der Sänger lernte sein Handwerk unter anderem an der renommierten Stage School Hamburg. Seither war er bereits in verschiedenen Formaten im Fernsehen zu sehen, darunter bei „The Voice of Germany“ sowie in der Musikshow „Zeig uns deine Stimme“. Mit seiner ausdrucksstarken Stimme und seiner Bühnenpräsenz erfreut Daniel Johnson regelmäßig sein Publikum, am Freitag erscheint seine neue Single, „Dominik & ich“ gibt es dann hier zu sehen und zu hören: www.youtube.com/@danieljohnson_music/videos

