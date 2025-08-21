„Don’t Click Play“ – Ava Max' neues Album

× Erweitern Foto: Warner Music

Expand Foto: Warner Music Ava Max „Don't Click Play“ soll morgen erscheinen.

Sie ist kein Fan der ewigen Vergleiche mit Lady Gaga, das macht sie textlich in einem der Lieder auf ihrem neuen Album deutlich. Was nicht so zu verstehen ist, dass sie die „Bad Romance“-Sängerin nicht mag. „Don’t Click Play“ ist Avas drittes Werk und ist eine rundum runde Sache geworden.

Eurodance-Einflüsse à la Intermission („How Can I Dance“) treffen hier auf 1980er-Pop („Wet, Hot American Dream“) und klassische Pop-Balladen („Know Somebody“). Und das macht schon beim ersten Hören richtig Spaß!

Neben Avas perfektem (Pop-)Gesang überzeugt die abwechslungsreiche Produktion, die sogar ein bisschen Disco zulässt: „Take My Call“ könnte auch aus dem Hause Chic stammen. Klasse! Unsere Anspieltipps sind neben den bereits erwähnten Lieder noch „Skin in the Game“, „World’s Smallest Violin“ und „Lost Your Faith“. Aber das ganz Album verdient es immer wieder gehört zu werden. www.avamax.com

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Besuch uns auf Instagram: