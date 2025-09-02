Eine musikalische Reise – Vater und Sohn

× Erweitern Foto: © DECCA Ludovico Leo Einaudi

Der weltbekannte Komponist Ludovico Einaudi hat gemeinsam mit seinem Sohn Leo Einaudi, einem vielseitigen Musiker, Produzenten, Sänger und Arrangeur, eine besondere Neuinterpretation seines Erfolgsalbums „The Summer Portraits“ geschaffen.

Leo Einaudi komponiert seit seiner Kindheit und hat sich als Künstler in verschiedensten Bereichen etabliert – vom Songwriting über Filmkomposition bis hin zur Live-Performance. Die enge künstlerische Verbindung zwischen Vater und Sohn hat sich über viele Jahre hinweg entwickelt: Gemeinsam arbeiteten sie bereits an Filmmusiken, Theaterprojekten und Studioaufnahmen. Diese kreative Partnerschaft kulminiert nun in „Einaudi vs Einaudi“ – einem Projekt, in dem Leo acht Stücke aus dem Originalalbum neu interpretiert und produziert hat. Das Ergebnis ist eine faszinierende Verschmelzung zweier musikalischer Welten, die im Dialog miteinander stehen.

„Seit mehreren Jahren pflege ich einen musikalischen Austausch mit Leo und arbeite mit ihm an verschiedenen Projekten, Filmen und vielem mehr. Wir haben uns immer sehr gut verstanden, und Leo hat nicht nur eine musikalische Sensibilität, die meiner sehr nahe kommt, sondern auch eine künstlerische Sensibilität, die ich als sehr persönlich empfinde. Deshalb bietet ‚Einaudi vs Einaudi‘ eine neue Perspektive auf meine Originalversionen und bringt eine frische Interpretation der Stücke, ohne ihren Geist zu verändern.“ Ludovico Einaudi

Das ursprüngliche Album „The Summer Portraits“, das Anfang des Jahres erschien und Ludovico den 13. Platz 1 in den britischen Klassik-Charts bescherte, entstand aus persönlichen Erinnerungen an sonnige Sommertage und Familienurlaube. In „Einaudi vs Einaudi“ greift Leo diese Emotionen auf – etwa im Track „Rose Bay“, der als erste Single des Projekts veröffentlicht wurde. Hier verschmelzen subtile Elektronik und treibende Rhythmen mit der stillen Poesie des Originals und entführen die Hörer*innen in eine neue klangliche Dimension.