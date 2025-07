Endlich kommt das Remix-Album

× Erweitern Foto: Warner Music / Mario Testino

Expand Foto: Warner Music Madonna

Wir haben ewig gewartet – und es hat sich sowas von gelohnt. Madonna bringt endlich „Veronica Electronica“ raus – das Remix-Album droppt am 25. Juli (wir berichteten).

Lange war es nur ein Gerücht – jetzt wird es real: Madonna veröffentlicht Ende Juli tatsächlich „Veronica Electronica“. Ein Remix-Album, an dem sie schon 1997 parallel zu ihrem legendären „Ray of Light“-Album gearbeitet hat. Ja, richtig gelesen – dieses Teil lag über 25 Jahre in der Schublade und kommt jetzt offiziell auf Vinyl. „Die Produktion meines Albums ‚Ray of Light‘ war ein entscheidender Moment in meinem Leben als Künstlerin“, schrieb die US-Sängerin dazu auf Social Media. „Ich durchlebte eine große Metamorphose. Ich hatte meine Tochter Lola zur Welt gebracht. Ich hatte meinen spirituellen Weg gefunden und war bereit, mich neu zu kleiden und einen unbekannten Weg einzuschlagen. Ich wagte mich mit William Orbit in die Welt der elektronischen Musik und schuf ein Alter Ego mit einem meiner zweiten Vornamen – und Veronica Electronica war geboren“, fährt Madonnas in ihrem Statement fort. „Lern meine bessere Hälfte kennen.“

Expand Foto: Warner Music

Die 8-Track-LP hat es in sich: komplett überarbeitete, teils bisher unveröffentlichte Remixe von Songs aus „Ray of Light“, plus einen echten Schatz für Hardcore-Fans – die Original-Demo von „Gone, Gone, Gone“ aus dem Jahr 1997. Die meisten haben den Track irgendwo als Leak mal gehört, aber jetzt gibt’s ihn zum ersten Mal offiziell – und auf Vinyl. Unsere Highlights auf dem Album sind „Skin (The Collaboration Remix Edit)“ – absolut klubtauglich mit derer Bass Drum, „The Power of Good-Bye (Fabien’s Good God Mix Edit)“ – ein Remix, der richtig unter die Haut geht und „Nothing Really Matters (Club 69 Speed Mix Meets the Dub)” – ravey, schnell, 1990s-Flashback pur. Wer Lust auf Retro-Vibes, fette Beats und unveröffentlichtes Madonna-Material hat, sollte sich den 25. Juli rot im Kalender markieren. Danke, Queen Madonna. www.madonna.com