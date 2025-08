„Escape the Chaos“– Morcheeba live

Expand Foto: Michelle Hayward Morcheeba Lieder wie „Otherwise“ oder „The Sea“ gelten längst als Klassiker der entspannten Dämmerstunde, als Soundtrack für Kifferzimmer, Späti-Gespräche und Kunstakademie-Hinterhöfe.

Vor einigen Wochen veröffentlichte die britische Trip-Hop-Formation um Ross Godfrey und Sängerin Skye Edwards ihr neues Album „Escape the Chaos“. Im Herbst folgt eine Deutschlandtour.

Und diese Band, bekannt für Hits und Klassiker wie „Rome Wasn’t Built in a Day“, „Trigger Hippie“ und „World Looking In“, hat definitiv etwas zu erzählen! „Für mich handelt 'We Live and Die' von meiner Zeit in der Band, der Musikwelt und dem Leben im Allgemeinen“, verrät Skye Edwards etwa über eines der Lieder auf dem 2025er-Album. „Die Grenzen verschwimmen nach all dieser Zeit. In gewisser Weise ist es eine Hommage an die dreißig Jahre, die ich Teil von Morcheeba bin, was 60% meiner Existenz ausmacht.“ In Hamburg, Berlin und München kannst du die seit den 1990ern populäre Band live erleben – es lohnt sich!

Morcheeba live: 16. Oktober – Hamburg – Große Freiheit 36, 19. Oktober – Berlin – Uber Eats Music Hall, 24. Oktober – München – Kesselhaus, morcheeba.uk