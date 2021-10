× Erweitern Foto: Universal Music Sugababes Eine von einigen (immer erfolgreichen) Sugababes-Besetzungen: Heidi, Keisha und Mutya

Essential Sugababes

Gerade erschien das erste Album „One Touch“ in einer wunderbaren neuen Version mit vielen Bonustracks, schon kommt eine dicke Werkschau um die Ecke.

Und die strotzt nur so vor Hits – verzichtet aber auf die Singles des Albumdebüts, da das bei einem anderen Label erschienen ist. Das schmälert den Spaß allerdings kaum. Los geht es mit den drei Nummer-eins-Hits „Freak Like Me“, „Round Round“ und „Hole in the Head“, es folgen Albumstücke wie „My Love Is Pink“ sowie Top-10-Erfolge wie „Easy“, „Wear My Kiss“ (die letzte Single vor der zehnjährigen Pause) und „Get Sexy“.

Foto: Universal Music Sugababes - About You Now 2007 waren Keisha, Jade und Heidi Teil der Band

Auf den drei CDs sind natürlich noch weitere Nummer-eins-Hits zu finden, zum Beispiel „Push the Button“. Was die Zusammenstellung aber so besonders und für Sammler wertvoll macht, sind die (damaligen) B-Seiten wie „Who“ oder auch „Groove Is Going On“ – und die Live-Stücke wie „Shape“ (ebenfalls ein Top-10-Hit in UK). Eine gelungene und stimmige Zusammenstellung, nur schade, dass die vier Charterfolge des ersten Albums wie eingangs erwähnt fehlen. Unsere Anspieltipps sind „Denial“ und „Stronger“.

Über die Band: Ein 1998 gegründetes Pop-Trio mit vielen Umbesetzungen ... Siobhan ging 2001 nach dem ersten Album (Hits waren zum Beispiel „Run for Cover“ und „Overload“), Heidi kam – und mit ihr der ganz große Durchbruch mit Stücken wie „Too Lost in You“. 2006 verließ Mutya das Trio, Amelle folgte, zusammen landete man 2007 die UK-Nummer-1 „About You Now“. Keisha ging 2009, Jade legte los. Der Erfolg blieb bis zur letzten Single 2010. Mittlerweile ist die Originalbesetzung wieder vereint: Mutya, Siobahn und Keisha. Funfact: Heidi sang davor bei der Urbesetzung von Atomic Kitten. www.sugababes.com