Everything but the Girl – „The Best of“ kommt

Expand Foto: Virgin „Wir mochten schon immer Alben, die eine schnelle und eine langsame Seite hatten“, verrät Sängerin Tracey auf Social Media über die Reihenfolge der Compilation, „also dachten wir, wir beginnen mit den Knallern und lassen es mit den Balladen ausklingen.“

Mitte November veröffentlicht das Duo ein umfassendes „Best of“-Album. Hier erfährst du mehr.

Tracey Thorn und Ben Watt gründeten Anfang der 1980er-Jahre die Band Everything but the Girl und entwickelten zunächst einen eher ruhigen, stilistisch vielfältigen Sound, der sich zwischen Pop, Jazz und Folk bewegte. In dieser frühen Phase erreichten sie mit ihrer gefühlvollen Musik gelegentlich auch Chartplatzierungen – beispielsweise mit der Coverversion von „I Don't Want to Talk About It“ im Jahr 1988, die sich als moderater Hit erwies, sowie mit dem introspektiven Lied „Driving“ 1990, das ihre musikalische Reife und emotionale Tiefe unter Beweis stellte.

Expand Foto: Edward Bishop „Wir konnten ohne viele Worte, oft nur über flüchtige Blicke kommunizieren und instinktiv zusammen schreiben. Es wurde ganz von selbst zu mehr als der Summe unserer beiden Persönlichkeiten – eben zu Everything but the Girl.“

Der internationale Durchbruch gelang dem Duo jedoch erst Mitte der 1990er-Jahre, als sich der House-DJ und Produzent Todd Terry des bereits 1994 veröffentlichten Songs „Missing“ annahm und ihn mit einem treibenden House-Remix auf die Tanzflächen katapultierte. Die neu bearbeitete Version entwickelte sich zu einem weltweiten Hit und verhalf Everything but the Girl zu einem völlig neuen Publikum in der Klubszene. In der Folgezeit wandelte sich ihr Stil stärker in Richtung elektronischer Musik, wobei sie House-, Trip-Hop- und Drum-and-Bass-Elemente einfließen ließen.

Diese Entwicklung mündete in eine Reihe erfolgreicher Singles wie „Walking Wounded“, „Single“, „Before Today“ und „Wrong“ **, die zwischen 1996 und 1999 veröffentlicht wurden und das Duo als innovative Kraft in der elektronischen Popmusik etablierten. Trotz des Erfolgs zogen sich Thorn und Watt nach dem Jahr 2000 weitgehend aus dem Rampenlicht zurück, um sich auf Soloprojekte und das Familienleben zu konzentrieren. Erst 2023, nach mehr als zwei Jahrzehnten musikalischer Stille als Duo, meldeten sich Everything but the Girl überraschend mit neuer Musik zurück. Ihr Comeback-Album „Fuse“ (wir berichteten) wurde von Kritikern und Fans für Erfolge wie „Run a Red Light“ gleichermaßen gefeiert und bewies, dass sie auch nach all den Jahren nichts von ihrer Relevanz und künstlerischen Ausdruckskraft verloren haben. Am 14. November soll nun „The Best of“ erscheinen, das ihre Karriere nachzeichnet.

** „Wrong“ wurde 2001 erneut als Remix namens „Tracey In My Room“ bekannt, diese Version ist auf der kommenden „The Best of“.